Rzeźba, galeria, most

Twist to imponujących rozmiarów obiekt artystyczny, ulokowany w malowniczej scenerii norweskiego parku rzeźb. Jest galerią, gdzie odbywają się wystawy prac współczesnych twórców. Ma też przyziemną funkcję: służy za most, przez który można się przedostać na drugi brzeg.

Pomysł eksponowania sztuki na tle natury, łączenia dwóch rodzajów piękna, by podkreślały się nawzajem, ma wiekową tradycję. Rzeźby ustawione pod gołym niebem w zależności od tego, jak zmienia się ich otoczenie, nabierają coraz to nowego charakteru. Inaczej prezentują się na tle różnokolorowych liści, inaczej w zestawieniu z pokrytą śniegiem połacią trawnika. Kluczowe dla percepcji są nie tylko pory roku, ale i dnia – światło, jak wiadomo, też „rzeźbi”. Mgła, ostre słońce, gra cieni – wszystko to zmienia wyraz dzieł sztuki, które w parku rzeźb Kistefos w Jevnaker niedaleko Oslo wkomponowane zostały w leśny pejzaż.