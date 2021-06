Kwiaty. Wdzięczny temat

W muzeum ziołolecznictwa Aboca, znajdującym się w Sansepolcro (Toskania), można dowiedzieć się, jakie rośliny wykorzystywano, zobaczyć wiekowe akcesoria używane do przyrządzania leków, poznać sekrety zielarzy z różnych zakątków świata. W budynku odtworzono m.in. izbę zielarską (powyżej).

Rycin botanicznych nie wykonywano bynajmniej jako sztuka dla sztuki. Miały służyć pomocą naukowcom i lekarzom, upowszechniać wiedzę o roślinach. Ale przedstawiając to, co piękne, same są zachwycające.