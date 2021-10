Miasto „w dechę”, czyli krótki spacer dwóch architektów po Poznaniu

Jak u Hitchcocka, tylko odwrotnie. Najpierw groza dworca, a potem lepiej lub bardzo dobrze. O ulubionych miejscach i budynkach Poznania rozmawiamy z Markiem Łańcuckim, trójmiejskim architektem mającym na koncie również poznańskie realizacje i projekty.

Do Poznania przyjeżdża Pan pociągiem. Udało się nie zgubić na dworcu?

Już go znam, więc daję radę. Ale na początku był bardzo trudny do ogarnięcia. Wyjątkowo chaotyczna przestrzeń z labiryntem przejść i nielogiczną numeracją peronów. Staram się też dworca nie oglądać i nie przechodzić przez połączoną z nim galerię handlową. Wyglądają strasznie. Porażka architektoniczna i urbanistyczna. Niestety, takie obiekty są trudno rozbieralne i obawiam się, że Poznań zostanie z nimi na lata.