Jak mogła potoczyć się historia niepodległej Polski – rozmowa z prof. Witoldem Orłowskim

JULIUSZ ĆWIELUCH: – Kojarzę pana z cyferkami, ale ekonomicznymi, a nie historycznymi.

WITOLD ORŁOWSKI: – Znajomość cyferek, z którymi mnie pan kojarzy, daje mi narzędzie do patrzenia również na te cyferki, z którymi mnie pan dotąd nie kojarzył.

Jak pomieszamy ze sobą dane historyczne z ekonomicznymi, to co dostaniemy?

Materiał, który przy wsparciu modeli matematycznych i logicznych pozwala budować różne alternatywne scenariusze tego, jak mogłaby się potoczyć historia Polski. Było to na tyle kuszące, że w marcu siadłem do komputera i zacząłem się tymi modelami zajmować.

Bawić?

Bawić też, ale kiedy sięga się po twarde dane ekonomiczne i zestawia je z twardymi faktami historycznymi, to trudno mówić tylko o zabawie. Raczej o alternatywnych, ale możliwych do wyobrażenia scenariuszach, które w wyniku różnego rodzaju splotu wypadków nie zrealizowały się w takim wydaniu, jakie znamy z podręczników do historii. Przy okazji można się wiele dowiedzieć o nas samych i tkwiącym w nas potencjale.

Czy w ostatnim stuleciu wykorzystaliśmy swój potencjał w 100 proc.?

Nie, ale trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że było to dla nas niezwykle trudne stulecie.

Poprzednie było łatwiejsze?

Też nas nie rozpieszczało. Dlatego m.in. w XX w. weszliśmy tacy osłabieni, gospodarczo i politycznie. Dysponowaliśmy mizernymi zasobami. Okoliczności były niesłychanie trudne, niepodległość wcale nie musiała być obroniona. Książkę rozpoczynam od scenariusza, w którym Tuchaczewski zdobywa jednak Warszawę.

Czy to oznaczałoby, że ten wywiad przeprowadzalibyśmy po rosyjsku?

Nie. Ale w 2018 r. bylibyśmy bardziej podobni do Ukrainy niż do obecnej Polski. Homo sovieticus byłby kształtowany przez kilka pokoleń. Straty dla kultury, gospodarki i gwałt na mentalności byłyby znacznie bardziej dotkliwe. W tym scenariuszu bylibyśmy głęboką prowincją sowieckiego imperium. A po jego upadku kraj zostałby całkowicie rozkradziony przez oligarchów.

Ile alternatywnych scenariuszy pan zbudował?

Cztery.

Alternatywy 4 – to by nawet pasowało do historii Polski.

Książka nie jest ani żartem, ani fikcją. Raczej analizą, która momentami więcej mówi o nas, Polakach, niż to, czego uczy nas historia.

O ile historia w ogóle nas czegoś uczy.

Mam wrażenie, że nie uczy, ale nie chciałbym pozbawiać czytelników przyjemności własnego formułowania wniosków. Skupiłem się na kluczowych momentach XX-wiecznej historii Polski. W moich analizach Polska nie walczy z Hitlerem we wrześniu 1939 r. Rosjanie nie zajmują Warszawy w 1945 r., a reformy ustrojowe po 1989 r. się załamują.

I pan to nazywa alternatywą?

Tak, w sensie: co by się stało, gdyby…

I co by nam dało dogadanie się z Hitlerem?

Niewiele. Znowu wracamy do kwestii słabości Polski pod względem gospodarczym i militarnym. W 1939 r. nie byliśmy żadnym partnerem dla Niemiec. Mogliśmy tylko skapitulować przed Niemcami, a potem uczestniczyć w wyprawie na Rosję.

Już widzę, jak zatykamy biało-czerwoną flagę na Kremlu.

Mrzonka. Niemcy potraktowaliby nas jako jednego z wasali, zwykłe mięso armatnie. Wyprawa na Moskwę zapewniłaby nam jedynie wspólną z Niemcami klęskę. Klęskę do kwadratu. No i proszę sobie wyobrazić, jak wielką traumę przyniosłaby nam współpraca z Hitlerem. Przecież Holokaust poszedłby wówczas i na nasze konto.

Przecież idzie, ale rząd obronił nasz honor ustawą o IPN.

Zajmuję się alternatywną historią, a nie alternatywnymi stanami świadomości, proszę nie oczekiwać, żebym to skomentował.

Czyli dobrze, że walczyliśmy.

Czasem nie ma dobrych rozwiązań. Straty, których oszczędziłaby nam kapitulacja przed Niemcami, przyniosłaby przegrana wojna z Rosją i nieuchronny odwet z ich strony. A nawet gdybyśmy wyobrazili sobie, że Niemcom jakimś cudem udaje się wygrać wojnę, to i tak my byśmy przegrali. Przecież Hitler, który chciał zbudować swoje imperium na wschodzie, nie mógłby zaakceptować istnienia silnej i niezależnej Polski. Po wojnie jego żądania byłyby coraz większe, co ostatecznie skończyłoby się pewnie jakimś samotnym i straceńczym polskim zrywem, podobnym do insurekcji kościuszkowskiej.

Przegrana w każdym wariancie.

Tak, ale na innych warunkach. Po wojnie Polska straciła suwerenność, ale jednak Rosjanie nie pokazali wszystkiego, na co było ich stać, mimo wszystko nie traktując nas jak pokonanego wroga. Gdybyśmy bili się u boku Hitlera, sowiecka okupacja byłaby znacznie bardziej brutalna niż to, czego doświadczyliśmy. Polska miała pecha, że znalazła się pomiędzy dwiema prącymi do wojny, totalitarnymi maszynami do ludobójstwa, które w końcu rzuciły się sobie do gardeł. Polska nie mogła liczyć na neutralność. Dobrego wyjścia z tej pułapki nie było.

Jednak buduje pan i taki scenariusz, w którym Rosja nie zdołała nas zwasalizować na lata.

Dokładnie mówiąc, nie zdołała zwasalizować całej Polski. Punktem wyjścia do tego scenariusza była wcześniejsza śmierć Hitlera. W marcu 1943 r. Hitler siedział w samolocie, w którym była uzbrojona bomba, i tylko cudem uniknął śmierci.

Cudem po raz bodajże szesnasty.

Rzeczywiście pod względem nieudanych zamachów z Hitlerem mógłby konkurować tylko Fidel Castro. Ale tamta sytuacja była niezwykle realna. Śmierć Hitlera w 1943 r. nie mogła oczywiście zmienić wyniku wojny. Wobec materiałowej i ekonomicznej przewagi aliantów Niemcy były skazane na klęskę. Ale Rosja wcale nie była murowanym kandydatem do tak gigantycznego sukcesu, jaki po drugiej wojnie światowej przypadł jej w udziale. W moim scenariuszu niemiecka armia nie wykrwawia się bez sensu w bitwie pod Łukiem Kurskim, dzięki czemu cały czas zachowuje potencjał do hamowania ataków sowieckiej armii. Zajęcie Berlina przez aliantów zastaje Rosjan na linii Wisły. I to tam sięga strefa ich wpływów. W tym scenariuszu Polska, na wzór powojennych Niemiec, zostaje podzielona na dwie części.

I taka podzielona Polska była lepsza niż niepodzielona, ale podległa Rosji?

I tak, i nie. Zachodnia część z pewnością rozwijałaby się lepiej. Nie jakoś oszałamiająco lepiej, ale jednak. Do Unii Europejskiej przystąpilibyśmy wtedy w latach 80. zeszłego wieku. Natomiast zacofanie części po drugiej stronie Wisły byłoby jeszcze silniejsze niż w PRL. W efekcie zjednoczenie tych dwóch części w jeden organizm byłoby koszmarnie trudnym doświadczeniem. Skoro dziś czujemy się społeczeństwem podzielonym, to aż trudno sobie wyobrazić, jakie wówczas byłyby silne podziały. Pęknięcie byłoby dużo głębsze niż pomiędzy wschodnimi i zachodnimi Niemcami, którzy do dziś nie ukrywają wzajemnego rozczarowania sobą i żywią różnego rodzaju urazy.

Czyli możemy się nie lubić, ale wszyscy oglądaliśmy Reksia i piliśmy oranżadę z ulicznego saturatora, więc coś jednak nas łączy.

Wspólnota doświadczeń w normalnym społeczeństwie powinna dawać bazę do budowy wspólnoty społecznej. Ale Polska nie jest przykładem modelowego funkcjonowania takiej wspólnoty, raczej przykładem negatywnym. Po 1989 r. okazało się, że te same wydarzenia pamięć poszczególnych ludzi zapisała inaczej i stąd resentyment oraz uwagi w stylu „za komuny było lepiej”. Liczby mówią, że nie było.

Tym gorzej dla liczb.

Słuchając dzisiejszych polityków, można odnieść takie wrażenie, ale to dopiero jest uprawianie historii alternatywnej. Jakbyśmy tego propagandowo nie postponowali, to jednak po 1989 r. Polska osiągnęła gigantyczny sukces, w gruncie rzeczy jedyny w ostatnim stuleciu. Tym bardziej że w nowe czasy wchodziliśmy jako kraj zrujnowany. Może nie wszyscy chcą to pamiętać, ale w 1980 r. Polska przestała spłacać część zadłużenia. A kilka miesięcy później byliśmy już ekonomicznym bankrutem.

Pan mówi, że Polska była w ruinie, a przecież dzisiaj rządzący uważają, że Polskę zrujnowały rządy Platformy Obywatelskiej.

Jestem ekonomistą, szanuję czas swój i czytelnika, nie traćmy go na takie wątki. Polska gospodarka załamała się skutkiem kredytów zaciągniętych przez Gierka. Kredytów, których nie byliśmy w stanie racjonalnie skonsumować, bo wykorzystywaliśmy je do podtrzymywania z założenia nieracjonalnego modelu ekonomicznego.

Trzymając się alternatywnej historii, czy Gierkowi mogło się udać?

W zasadzie nie było na to żadnej szansy. Może gdyby skala inwestycji była mniejsza, a zmiany usprawniające nieco funkcjonowanie gospodarki większe, to ciężar kredytów nie załamałby gospodarki. Tak jak na Węgrzech: mielibyśmy odrobinkę luksusu, ale nic więcej. Kryzys komunizmu musiał przyjść, choć mogliśmy próbować mieć nieco lepszą sytuację wyjściową. A tak w 1989 r. byliśmy na dnie.

Czy świat dawał nam szansę na sukces na początku lat 90.?

Bardzo umiarkowaną. Polacy cieszyli się na Zachodzie sympatią, co widać było chociażby po tych milionach paczek, które przysłano do nas po wybuchu stanu wojennego. Ale po 1989 r. wśród światowych ekonomistów panowało głębokie przekonanie, że w regionie Polska ma najmniejsze szanse na sukces. Jeden z guru ekonomii w prywatnej rozmowie mówił mi wtedy, że może sobie wyobrazić, że do 2000 r. Węgrzy i Czesi zaczną negocjacje przedakcesyjne do Unii Europejskiej, ale w przypadku Polski jest to absolutnie wykluczone.