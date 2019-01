Daniel Korbel Wojna ośmiodniowa o Śląsk Cieszyński Wojna o Cieszyn Między odradzającymi się Polską i Czechosłowacją doszło sto lat temu do krwawego starcia, które odcisnęło piętno na dalszych relacjach obu państw.

AN Żołnierze pułku piechoty ziemi cieszyńskiej na linii frontu, już po zawarciu rozejmu, luty 1919 r. W czasie I wojny światowej wielokrotnie dochodziło do rozmów między polskimi i czeskimi politykami. W październiku 1917 r. w USA Tomáš Garrigue Masaryk (późniejszy prezydent Czechosłowacji) i Roman Dmowski mówili nawet o ścisłym związku politycznym, współpracy gospodarczej oraz sojuszu wojskowym, co pozwoliłoby przeciwstawić się potędze Niemiec. Ważne spotkanie odbyło się podczas uroczystości z okazji 50-lecia Teatru Narodowego w Pradze. 17–16 maja 1918 r. grupa galicyjskich działaczy (m.

W czasie I wojny światowej wielokrotnie dochodziło do rozmów między polskimi i czeskimi politykami. W październiku 1917 r. w USA Tomáš Garrigue Masaryk (późniejszy prezydent Czechosłowacji) i Roman Dmowski mówili nawet o ścisłym związku politycznym, współpracy gospodarczej oraz sojuszu wojskowym, co pozwoliłoby przeciwstawić się potędze Niemiec. Ważne spotkanie odbyło się podczas uroczystości z okazji 50-lecia Teatru Narodowego w Pradze. 17–16 maja 1918 r. grupa galicyjskich działaczy (m.in. Wincenty Witos, Jędrzej Moraczewski i Leon Wasilewski) rozmawiała z czeskimi politykami niepodległościowymi, m.in. Karelem Kramářem (późniejszym pierwszym premierem Czechosłowacji). Optymistycznie zakładano, że problem wspólnych granic (na Śląsku Cieszyńskim oraz na Spiszu i Orawie) będzie można łatwo rozstrzygnąć w duchu przyjaznego kompromisu. Zapewniano się wzajemnie, że „dla paru wsi nie będziemy psuć przyjacielskich relacji”. Niestety, kiedy niepodległość obu państw stała się rzeczywistością, okazało się, że każda ze stron inaczej rozumiała przynależność tych „paru wsi” i skalę kompromisu. Na Śląsku Cieszyńskim polsko-czeski konflikt rozpoczął się już pod koniec XIX w. Wtedy zaczęła się walka o dusze – rywalizacja o wzbudzenie, a często o stworzenie od podstaw świadomości narodowej polskiej lub czeskiej. Polami tych starć były język nauczania w szkołach, obsada kościołów, władz gminnych i miejskich. Po 1905 r. ważnymi uczestnikami tej rozgrywki stali się Ślązakowcy, czyli członkowie Śląskiej Partii Ludowej, kierowanej przez Józefa Kożdonia; choć mówili po polsku, identyfikowali się z kulturą niemiecką. Sytuację dodatkowo gmatwał fakt, że w największych miastach tego regionu (Cieszyn, Bielsko, Bogumin, Skoczów) ludność niemiecka stanowiła większość. Na przełomie października i listopada 1918 r., gdy rozpadała się monarchia Habsburgów, konflikt polsko-czeski wszedł w fazę sporu terytorialnego. Czesi przywoływali argument historyczny: od czasu hołdów lennych, złożonych królom czeskim w XIV w., Księstwo Cieszyńskie było częścią tzw. Krajów Korony Czeskiej. Jednak ważniejsze było dla nich gospodarcze znaczenie tego jednego z najbardziej uprzemysłowionych regionów Austro-Węgier. Olbrzymią wartość przedstawiały szczególnie złoża i kopalnie węgla kamiennego. Dla połączenia między czeską i słowacką częścią państwa strategiczne znaczenie miała kontrola nad linią kolejową Bogumin–Koszyce, biegnącą przez Cieszyn. Polacy podnosili argument etniczny, ponieważ według spisu ludności z 1910 r. większość (54,8 proc., czyli 233 850 osób) posługiwała się językiem polskim. Jednak sytuacja była bardziej skomplikowana – język, jakim rozmawiano w domu, nie był jednoznaczny z identyfikacją narodową (spośród spisanych jako Polacy ok. 14 proc. było Ślązakowcami). Chcąc powstrzymać rozlew krwi, lokalne organy władzy – polska Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie i czeski Zemský Národní Výbor pro Slezsko (Krajowa Rada Narodowa dla Śląska) w Ostrawie – porozumiały się co do podziału Śląska Cieszyńskiego. Kryterium miał być narodowościowy skład władz poszczególnych miast i gmin. W umowie zawartej 5 listopada 1918 r. podkreślono tymczasowość i prowizoryczność tego podziału, zaznaczając, że ostateczny przebieg granicy zostanie ustalony przez rządy centralne w Warszawie i Pradze. Szybko jednak pojawiły się wzajemne oskarżenia. Kiedy w polskiej części Śląska Cieszyńskiego ogłoszono pobór do wojska, a później wybory do Sejmu Ustawodawczego, Czesi uznali to za złamanie umowy. Zwrócili się nawet do Francji z prośbą o przysłanie wojsk państw Ententy na Śląsk Cieszyński. Paryż – choć już 28 września 1918 r. uznał prawo Czechosłowacji do ziem wchodzących w skład Krajów Korony Czeskiej – nie chciał otwarcie opowiedzieć się po żadnej ze stron. Kiedy pod koniec grudnia 1918 r. do Pragi przybyli wysłannicy Józefa Piłsudskiego z jego osobistym listem do prezydenta Masaryka, ten nie podjął rozmów na temat rozwiązania sporów granicznych. Za reprezentanta Polski uznawał bowiem – podobnie jak społeczność międzynarodowa – Kongres Narodowy Polski w Paryżu z Romanem Dmowskim. Na przełomie lat 1918/19 do Czechosłowacji zaczęły wracać oddziały tzw. Legii, czyli wojsk czechosłowackich utworzonych przy boku armii francuskiej i włoskiej. Rząd czeski dysponował już siłą zbrojną do interwencji, która miała uniemożliwić przeprowadzenie na Śląsku Cieszyńskim polskich wyborów. Celem strategicznym było przejęcie kontroli nad całym regionem lub chociaż zajęcie węglowego zagłębia karwińskiego oraz kolei bogumińsko-koszyckiej. Po pewnych wahaniach wyznaczono termin wojskowej interwencji na 23 stycznia 1919 r. Wojskami czeskimi dowodził były oficer Legii Cudzoziemskiej ppłk Josef Šnejdárek, natomiast polską obroną Śląska Cieszyńskiego płk Franciszek Ksawery Latinik. Siły czeskie w pierwszych dwóch dniach interwencji liczyły ok. 7 tys. ludzi wzmocnionych artylerią i liczną bronią maszynową. Polskie – niecałe 3 tys. żołnierzy i żandarmów, wspieranych przez ok. 900 słabo uzbrojonych, najczęściej nieumundurowanych członków Milicji Polskiej Księstwa Cieszyńskiego i cywilnych ochotników. Działania wojenne rozpoczęły się 23 stycznia 1919 r., gdy oddziały czeskie, które rozpoczęły marsz w kierunku Bogumina, zostały zauważone i ostrzelane przez polskie patrole. Ok. godz. 11 do płk. Latinika w Cieszynie przybyli samochodami z Morawskiej Ostrawy oficerowie przedstawiający się jako Komisja Międzysojusznicza. W jej skład wchodzili: ppłk Šnejdárek w mundurze francuskim, oficerowie angielski, włoski i francuski oraz amerykański czeskiego pochodzenia por. Arthur Voska (współpracownik czeskiego wywiadu). Delegacja zażądała w formie ultimatum wycofania do godz. 13 wojsk polskich ze Śląska Cieszyńskiego. Zaskoczony płk Latinik odpowiedział, że musi się skontaktować z władzami w Warszawie. Zanim prawda o podstępie wyszła na jaw, fałszywa komisja wróciła do Ostrawy. Podobnym oszustwem posłużono się w Boguminie, gdzie do dowództwa polskiego przybył czeski mjr Sýkora, wraz z oficerami w mundurach angielskich i francuskich, żądając natychmiastowego wycofania sił polskich. Dowodzący garnizonem ppłk Stanisław Nałęcz-Mroczkowski zgodził się na chwilowy rozejm, chcąc skontaktować się z płk. Latinikiem w Cieszynie. W tym czasie oddziały czeskie kontynuowały manewr okrążający miasto. Po godz. 16 na teren dworca w Boguminie wjechał pociąg przewożący czeski batalion. W trakcie pertraktacji polscy żołnierze zostali podstępnie rozbrojeni i wzięci do niewoli. Jednocześnie nastąpiło czeskie uderzenie na zagłębie karwińskie. Walczono m.in. o szyby kopalń Bettina, Eleonora i Henryk. Polskich żołnierzy pod dowództwem ppłk. Stanisława Springwalda wsparli milicjanci i cywilni ochotnicy, którym rozdano broń. Czesi, mający przewagę liczebną i w uzbrojeniu, powoli wypierali obrońców. Nadchodząca noc wygasiła walki, ale oddziały czeskie, wykorzystując zajęcie Bogumina, rozpoczęły manewr okrążenia sił polskich broniących Karwiny. Zmusiły je do

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.