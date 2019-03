Piotr Szlanta Wenezuela zawsze potrafiła namieszać Lew Andów przeciw Rzeszy Zablokowane wybrzeże, zatopione okręty, międzynarodowy konflikt – Wenezuela ponad sto lat temu potrafiła namieszać.

Photo 12/UIG/Getty Images Cipriano Castro, prezydent Wenezueli od 1899 r., szermował hasłem ograniczenia wpływów obcego kapitału i zawiesił spłatę długów zagranicznych, czym wywołał kryzys międzynarodowy.

Ostatni, ekscentryczni i populistyczni przywódcy Wenezueli, Hugo Chávez czy Nicolás Maduro, nie stanowią wyjątku w liczącej już ponad 200 lat historii tego kraju. Na początku XX w. awanturnicza polityka ówczesnego prezydenta Cipriano Castro doprowadziła do interwencji militarnej mocarstw i redefinicji amerykańskiej polityki wobec państw regionu. Podobnie jak większość krajów latynoskich Wenezuelę przełomu XIX i XX w. cechował niestabilny system polityczny. Regularnie dochodziło w niej do zamachów stanu i wojen domowych. W wyniku jednej z nich w 1899 r. władzę objął – jako pierwszy człowiek spoza stolicy – Cipriano Castro. Pomogła mu w tym prywatna armia, którą sfinansował z dochodów z nielegalnego handlu bydłem. Zajmował się nim w Kolumbii, gdzie przebywał na emigracji siedem lat po… nieudanym zamachu stanu. Sukces Castro nie uspokoił sytuacji w kraju, do jesieni 1902 r. wciąż trwała wojna domowa, a mordy polityczne, przemoc, korupcja i grabież były na porządku dziennym. W rezultacie tych perturbacji znaczne straty ponieśli zagraniczni przedsiębiorcy działający w Wenezueli, m.in. Brytyjczycy i Niemcy. Poza tym, odwołujący się do nacjonalistycznych resentymentów i szermujący hasłem ograniczenia wpływów obcego kapitału, „lew Andów” – jak zwano Castro – zawiesił spłatę długów zagranicznych. Argumentował to drastycznym spadkiem dochodów budżetowych, opartych głównie na zyskach z eksportu kawy. Rzeczywiście, w latach 1895–1900 cena tego surowca na rynkach międzynarodowych spadła o 2/3. Niczego nie przyniosła trwająca miesiącami wymiana not dyplomatycznych pomiędzy Caracas a stolicami państw-wierzycieli. Co więcej, z tych ostatnich Castro kpił w buńczucznych przemówieniach, prowokując je i narażając na szwank ich wizerunek. W styczniu 1901 r. wydał dekret, uznający uregulowanie reklamacji obcokrajowców za sprawę wewnętrzną swego państwa, odmawiając tym sposobem państwom Zachodu prawa do dyplomatycznej interwencji na rzecz swych poszkodowanych obywateli i firm. Stało to w jawnej sprzeczności z prawem międzynarodowym. Mocarstwa zaangażowane gospodarczo w Wenezueli nie mogły przejść nad tym do porządku dziennego. Casus Wenezueli mógł stać się niebezpiecznym precedensem dla innych krajów Ameryki Łacińskiej, gdzie zarówno Wielka Brytania, jak i Niemcy miały rozległe interesy gospodarcze. Zajęcia zdecydowanej postawy w obronie poszkodowanych obywateli i firm oczekiwała od swych rządów brytyjska i niemiecka opinia publiczna. Zwłaszcza Niemcy, od kilku lat uprawiające Weltpolitik (politykę światową) polegającą na większym niż dotąd zaangażowaniu na obszarach pozaeuropejskich, zaczęły tracić cierpliwość do niesfornego dłużnika. Gdy wystosowane przez nie memorandum z lipca 1901 r. nie doczekało się odpowiedzi, postanowili przeprowadzić pokaz siły. W lutym 1902 r. na wenezuelskie wody terytorialne wpłynęła eskadra trzech krążowników Kaiserliche Marine. Gdy odpłynęły na otwarte morze, Castro odtrąbił swój sukces, twierdząc, że jeśli te znów przypłyną, to Wenezuelczycy mają dość amunicji i krwi, aby zmusić je do odwrotu. Tego było za dużo. Niemcy kanałami dyplomatycznymi poinformowały Stany Zjednoczone, że w celu wyegzekwowania należności nie mogą wykluczyć blokady wybrzeży Wenezueli, a nawet czasowej okupacji części jej terytorium. Choć niechętnie, Amerykanie dali im zielone światło dla blokady wybrzeży, pod warunkiem jednak, że nie będą nią objęte statki amerykańskie. Do operacji militarnej przeciw Wenezueli postanowiła przyłączyć się Wielka Brytania. Po zakończeniu w czerwcu 1902 r. wojny burskiej Brytyjczycy bardziej zdecydowanie zażądali od Wenezueli wypłaty odszkodowań. Ze względu na porę deszczową oraz okres huraganów na Morzu Karaibskim operację morską trzeba było przesunąć na koniec roku. Wykorzystano ten czas na dopracowanie szczegółów. Początkowo Brytyjczycy skłonni byli podjąć bardziej radykalne kroki, jak zerwanie stosunków dyplomatycznych, internowanie okrętów floty wenezuelskiej czy okupację urzędów celnych w głównych portach kraju. Jednak, jak przekonywali Niemcy, akcja na lądzie wymagałaby użycia znacznych sił piechoty morskiej i mogła uwikłać interwentów w wojnę na pełną skalę. Poza tym taki scenariusz nie dawał gwarancji sukcesu, gdyż na czas okupacji portów rząd Wenezueli mógł przenieść urzędy celne w głąb kraju. Ostatecznie zdecydowano się na internowanie okrętów wenezuelskich oraz blokadę wybrzeży, lecz jedynie dla statków wenezuelskich. To ostatnie posunięcie miało symboliczny charakter, gdyż lwią część towarów eksportowanych i importowanych z i do tego kraju przewożono na pokładach statków pływających pod obcymi banderami. Poza ośmioma okrętami brytyjskimi i czterema niemieckimi w operacji udział wzięły także dwie jednostki włoskie. Dowództwo całości sił przypadło brytyjskiemu admirałowi Archibaldowi Douglasowi. Gdy ostra nota brytyjska z 11 listopada oraz wspólne brytyjsko-niemieckie ultimatum z 8 grudnia 1902 r. nie doczekały się odpowiedzi, dyplomaci obu państw opuścili Caracas i udali się do La Guaira, gdzie mieli być bezpieczniejsi. Na wieść o tym Castro wezwał Wenezuelczyków do broni i nakazał internowanie w charakterze zakładników wszystkich Brytyjczyków i Niemców przebywających w stolicy, łącznie ok. 200 osób. Wkrótce jednak interwencja amerykańskiego ambasadora Herberta Bowena zwróciła im wolność. 9 grudnia brytyjskie i niemieckie okręty wpłynęły do portu w La Guaira, gdzie internowały i wyprowadziły na otwarte morze cztery okręty wenezuelskiej marynarki wojennej. Jeden z obserwatorów opisał te ostatnie jako „małe stateczki pachnące rdzą, bananami, gulaszem i potem Metysów”. Wkrótce okazało się, że ze względu na ich fatalny stan techniczny nie są w stanie utrzymywać się na powierzchni morza. Ponieważ ich powrót do portu macierzystego zostałby uznany za porażkę interwentów, zdecydowano się na ich zatopienie. Obca interwencja wywołała olbrzymie poruszenie wśród Wenezuelczyków i zjednoczyła wokół prezydenta. Na jego apel zaczęli się oni masowo zgłaszać do oddziałów ochotniczych. Tylko w stolicy chęć wstąpienia do armii wyraziło pięć tysięcy osób, a w całym kraju podobno 100 tys. Na ulicach wenezuelskich miast organizowano manifestacje patriotyczne i zbiórki na rzecz armii. W Puerto Caballo rozwścieczony, pałający chęcią zemsty tłum zaatakował stojący w tamtejszym porcie brytyjski statek. Gdy lokalne władze odmówiły satysfakcji za znieważenie podczas tego incydentu flagi brytyjskiej, 13 grudnia ogień z dwóch krążowników zniszczył nadbrzeżne fortyfikacje. Brak rezultatów tych działań doprowadził 20 grudnia do całkowitej blokady wybrzeży Wenezueli. Zmusiło to Castro do uelastycznienia stanowiska. Zaproponował poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego bądź Stałego Trybunału Rozjemczego w Hadze. Rozmowy miały się toczyć w Waszyngtonie, a na swego przedstawiciela Castro wyznaczył... Herberta Bowena. Jego podróż z Caracas do Waszyngtonu zajęła niespełna trzy tygodnie. W tym czasie blokada wybrzeży Wenezueli wciąż obowiązywała. Doszło też do kolejnego incydentu zbrojnego. Kapitan niemieckiej kanonierki „Panther” postanowił wpłynąć na jezioro Maracaibo, aby ukrócić proceder przemytu tą drogą towarów z Kolumbii. Jednak przy próbie przepłynięcia cieśniny Maracaibo w styczniu 1903 r. jego okręt został ostrzelany z nabrzeżnego fortu San Carlos. Po wymianie ognia „Pantera” zawróciła na pełne morze. Jej odwrót przyjęto w Wenezueli z entuzjazmem. Przedwcześnie. Cztery dni później pojawiła się ponownie, tym razem w towarzystwie ciężkiego krążownika. Okręty zrównały z ziemią fort San Carlos. Wydarzenia wokół Wenezueli z przełomu lat 1902 i 1903 wywołały falę oburzenia opinii międzynarodowej. Uznano je za przejaw barbarzyństwa, pogwałcenie prawa międzynarodowego i zamach na suwerenność niepodległego państwa. Swego oburzenia i irytacji po incydencie z udziałem „Panthery” nie kryli Amerykanie. Na wieść o zniszczeniu fortu, uznając to za preludium wojny, prezydent Theodore Roosevelt zakrzyknął: „Czy w Berlinie oszaleli?”. Spolegliwa dotąd polityka władz amerykańskich znalazła się pod ogniem zmasowanej krytyki ze strony Izby Reprezentantów. Podnosiły się głosy oskarżające Niemców o podwójną grę. Nie miało im wcale

