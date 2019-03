Tomasz Targański, Jagienka Wilczak Co nowego do czytania Prosto z książki

Świadek epoki Eric Karpeles, Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza, przekł. Marek Fedyszak, Noir sur Blanc, Warszawa 2019, s. 450 „Na nieludzkiej ziemi”, wspomnienia Józefa Czapskiego z sowieckiego obozu, wyprzedziły „Archipelag Gułag” Aleksandra Sołżenicyna o ćwierć wieku. Mimo to dotąd poza „Portretem Józefa Czapskiego” Wojciecha Karpińskiego z 1996 r. nie doczekaliśmy się biografii ich autora. A jest o kim pisać. Czapskiego określa się jako „świadka historii XX wieku”, ponieważ jego życiorys jest ściśle związany z najważniejszymi wydarzeniami epoki: rewolucją rosyjską, wojną polsko-bolszewicką, zbrodnią katyńską, II wojną światową. Karpeles nie ucieka od historii, ale jednocześnie kreśli obraz Czapskiego niepolitycznego. Widzi w nim artystę, człowieka zmagającego się z własną niemocą, który przez kilka dekad codziennie malował przez kilka godzin. Nie jest to z pewnością biografia klasyczna, autor nie rekonstruuje każdego dnia z życia swojego bohatera. W zamian oferuje jednak coś o wiele bardziej fascynującego – spotkanie z jego wyobraźnią. Dzięki entuzjastycznym recenzjom, jakich „Prawie nic” doczekała się w Stanach Zjednoczonych, Karpeles odkrył Czapskiego dla świata anglojęzycznego. Nie sposób pomyśleć, by ktokolwiek, kto interesuje się Czapskim, mógł pominąć tę biografię. TOMASZ TARGAŃSKI *** Bitwa o cesarskie miasto Mark Bowden, Hué 1968. Wietnam we krwi, przekł. Mateusz Fafiński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2019, s. 640 Odgłosy stłumionych wybuchów, dym, smród kordytu i ulewny deszcz – oto sceneria jednej z najważniejszych bitew wojny wietnamskiej: w Hué w styczniu i lutym 1968 r. Opracowanie Marka Bowdena (autora bestselleru „Helikopter w ogniu”) ma szansę stać się – obok książek Antony’ego Beevora o Stalingradzie i Berlinie – klasyczną pozycją o wielkich bitwach toczonych w mieście. Autor nie zarzuca czytelnika numerami jednostek ani niuansami taktycznymi. Siła książki leży w jej autentyzmie – na pierwszym planie są żołnierze i ich wrażenia. Co więcej, Bowden nie ograniczył się do relacji żołnierzy amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej. Rozmawiał z licznymi Wietnamczykami, zarówno cywilami, jak i członkami Wietkongu. Świetnie opracowane i czytelne mapy pozwalają zorientować się, gdzie w danej chwili toczyły się walki. Interesującym dodatkiem jest opisana w ostatnim rozdziale historia słynnej fotografii Johna Olsona, przedstawiającej ciężko rannych marines ewakuowanych z pola walki na pancerzu czołgu. Bowden odnalazł tych, którzy przeżyli, i zrekonstruował ich losy. „Hué 1968” to jednak coś więcej niż historia jednej bitwy. To również opowieść o cynicznych politykach i ślepych ideologach, którzy wysyłają ludzi na śmierć, ich kłamstwach i upartym zaklinaniu rzeczywistości. TOMASZ TARGAŃSKI *** Niedomknięty rozdział Peter Johnsson, Zbrodnia Stalina w Katyniu i jej następstwa od roku 1940 do dziś, przekł. Jolanta Johnsson, Wydawnictwo Akcent, Warszawa 2018, s. 271 W przededniu rocznicy mordu w Katyniu warto sięgnąć po książkę Petera Johnssona. Autor, dziennikarz i historyk, wykorzystał dokumenty, jakie udało się zgromadzić badaczom w Polsce, USA i Rosji. Nie są to materiały kompletne. Johnsson pokazuje, czego nie udało się ustalić, bo archiwa rosyjskie ponownie zamknięto. Stawia pytania, na które wciąż nie ma odpowiedzi. Znamy liczbę ofiar rozstrzelanych w Katyniu, Chark

