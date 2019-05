Prosto z książki

Wiwisekcja duszy

Autoportret z blizną, Roman Frister, Oficyna Wydawnicza Przybylik, Warszawa 2019, s. 464

Do swoich wspomnień Roman Frister, polski Żyd, izraelski pisarz i dziennikarz, autor POLITYKI i „Ha’aretz”, zaprasza czytelnika, nie dając mu złudzeń co do źródła zawartej w tytule blizny. Już na pierwszych stronach uderza odbiorcę opis niewolniczej pracy w starachowickim obozie, wszechobecny głód, śmierć ojca – wszystko to, czego mierząc się z literaturą dotyczącą Zagłady, możemy się spodziewać.