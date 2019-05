1979: papieska pielgrzymka pod specjalnym nadzorem

Jak SB „zabezpieczała” 40 lat temu pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski.

Jan Paweł II był dla władz PRL kłopotliwym gościem. Którego wizyty najchętniej odłożyłyby one ad calendas graecas. Pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek wyjaśniał radzieckim towarzyszom przed pierwszą pielgrzymką papieską do Polski w 1979 r.: „Z prawnego punktu widzenia każdy obywatel ma prawo przyjazdu do swojego kraju. Odmowa mogłaby tworzyć napięcia społeczne”. Skoro papieskich wizyt nie można było uniknąć, to należało zminimalizować ich niekorzystne – z punktu widzenia władz PRL – wpływy na rozwój sytuacji w kraju.