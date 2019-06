1569: unijne poprawki Litwinów

Unię, zawartą 450 lat temu między Koroną i Litwą, Litwini przez lata uważali za niekorzystną i usiłowali ją poprawić.

Z dużym rozgoryczeniem została przyjęta w Wielkim Księstwie Litewskim unia z Koroną zawarta 1 lipca 1569 r. w Lublinie. Większość elit politycznych uznała ją za dyktat siłą narzucony przez Polaków. Najbardziej wpływowy litewski magnat – wojewoda wileński i kanclerz wielki Mikołaj „Rudy” Radziwiłł – wyraził swoją opinię w liście do krewniaka, Mikołaja Krzysztofa „Sierotki”: „Ale co Polak sobie utworzył na swe dobro, a moje złe, to ty Litwinie poprzysiąż, wyznaj, potwierdź jego zwierzchność nad sobą, a swoje poddaństwo jemu”.