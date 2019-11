Gatunki pana Darwina

Książka angielskiego przyrodnika zaszokowała 160 lat temu konserwatystów i zachwyciła stronników postępu. Wbrew intencjom autora stała się biblią szarlatanów marzących o nowym człowieku.

Pierwszy nakład książki o przydługim tytule: „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt” trafił do księgarń 24 listopada 1859 r. i błyskawicznie się rozszedł. Wydawca John Murray, po sprzedaniu 1170 egzemplarzy, przygotował w ciągu dwóch miesięcy drugie wydanie. Potem udało mu się namówić autora do skrócenia tytułu następnych wydań, by dobrze wpadał w ucho. W międzyczasie „O powstawaniu gatunków” zaczęło żyć własnym życiem.