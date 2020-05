Bitwa o Berlin: Niemcy upamiętniają Polaków

Niemcy wystawią tablicę Polakom, którzy w 1945 r. zdobyli Berlin.

Stolica III Rzeszy skapitulowała 2 maja 1945 r. Choć walki na froncie trwały jeszcze kilka następnych dni, to był gwóźdź do trumny zbrodniczego totalitaryzmu. Tego dnia na berlińskich ulicach obok flag Armii Czerwonej zawisły też flagi biało-czerwone. To był znak zwycięstwa i obecności żołnierzy, którzy w tej wojnie walczyli najdłużej – od samego jej początku. Najsłynniejszą polską formacją, którą skierowano do szturmu Berlina, była 1. Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.