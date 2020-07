Kogo wzmocniła klęska powstania warszawskiego

Powstanie warszawskie miało być atutem w rozmowach rządu RP ze Stalinem. Jego klęska jednak wzmocniła i Sowietów, i komunistów z PKWN.

Miała być krótka walka z wycofującymi się Niemcami. Były 63 dni krwawych zmagań i zagłada miasta. O decyzji przesądziły pochopne kalkulacje, zakładające, że Wehrmacht nie był zdolny do kontrofensywy i powstrzymania Armii Czerwonej. Celem militarnym powstania było wyzwolenie stolicy Polski, natomiast politycznym – niedopuszczenie do osadzenia w Warszawie komunistycznego rządu w postaci Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Dowództwo AK obawiało się także, że polscy komuniści niezależnie od ograniczonego poparcia w społeczeństwie rozpoczną walkę zbrojną w momencie wkroczenia Armii Czerwonej do Warszawy.