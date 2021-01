Ostatni niemiecki jeniec

W czasie drugiej wojny w obozach jenieckich w USA znalazły się setki tysięcy niemieckich żołnierzy. Wielu z nich podjęło próby ucieczki. Ostatni ze zbiegów, urodzony w Świdnicy Georg Gaertner, ujawnił się po 40 latach.

Obóz jeniecki Camp Deming w Nowym Meksyku 21 września 1945 r. 26-letni Georg Gaertner idzie w stronę ogrodzenia, kryjąc się w cieniu baraków. Noc jest księżycowa, na pustyni widno, jednak były sierżant Afrika Korps jest zdeterminowany, by uciec. Wojna skończyła się kilka miesięcy temu i jeńcy mają być zabrani z USA do Europy, a Gaertner boi się, że zostanie odesłany do rodzinnego Schweidnitz, teraz Świdnicy, prosto w ręce Rosjan.

O godz. 21 jeniec zaczyna czołgać się pod podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego.