Czy można anulować Napoleona?

O tym, dlaczego Napoleon 200 lat po śmierci wciąż rozpala emocje, mówi prof. Maciej Janowski.

TOMASZ TARGAŃSKI: – Napoleon wywołuje kontrowersje: zdaniem jednych obudził narody Europy i rozszerzył ideały rewolucji, według innych utopił kontynent we krwi, bezwzględnie depcząc wolność. Dzisiejsi działacze organizacji reprezentujących mniejszości we Francji określają go jako ikonę białego supremacjonizmu, rasistę, mizogina i tyrana. Pojawiają się głosy, że Bonapartego trzeba „anulować”. A zatem pan, historyk, patrzy na kulturę anulowania i co widzi?

MACIEJ JANOWSKI: – Jest coś orwellowskiego w wykreślaniu z przeszłości postaci, które nie spełniają naszych obecnych standardów moralnych.