Śmierć Magellana

500 lat temu z ręki filipińskiego wodza Lapu-Lapu zginął Ferdynand Magellan. Wielki żeglarz i odkrywca padł ofiarą nie tylko zatrutych strzał krajowców, ale i własnej pychy.

Przez większość życia ten poddany króla Hiszpanii Karola I nosił portugalskie nazwisko Fernão de Magalhães. Był Portugalczykiem, tym językiem się posługiwał i władcom tego małego żeglarskiego imperium służył. Zaledwie dwunastoletni, wcześnie osierocony szlachcic, rozpoczął służbę i edukację na dworze Jana II, obdarzonego przydomkiem Doskonały. Jeśli liczył na zrobienie kariery, plany zniweczyła śmierć protektora. Kolejny władca, Manuel I (ten przeszedł do historii jako Szczęśliwy), okazał się małostkowym religijnym fanatykiem i do tego wrogo nastawionym do dworu poprzednika.