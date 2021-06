Niezwykłe dzieje ryńskiej barki

Stara barka zacumowana na Jeziorze Zegrzyńskim okazała się barką desantową z operacji Overlord. Amerykańscy żołnierze 77 lat temu dopłynęli nią na plażę Normandii. Oprócz niej na świecie pozostała jeszcze jedna.

Do wsi Rynia przyholowano barkę jesienią 1980 r. i na stałe zacumowano przy nabrzeżu – emerytura wysłużonego sprzętu. W papierach figurowała jako „świetlica pływająca”. Parę miesięcy wcześniej Politechnika Warszawska przejęła ją od Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie i nie bardzo wiedziała, co z tą schedą zrobić. Krypa z drewnianą nadbudówką, wewnątrz ślady licznych działań człowieka – pośrodku pokładu duża sala, na rufie i dziobie mniejsze pomieszczenia. To na rufie zagadkowe – oddzielone szczelną grodzią, pełne podpór stropowych przystosowanych do wieszania jakichś przedmiotów.