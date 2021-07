Czy sączenie do ludzkiego organizmu zatrutego jadu już od poczęcia – każdej godziny, każdego dnia, każdej nocy, przez tygodnie, miesiące i lata – może pozostać bez wpływu na to, co będzie później?

Zatrute dzieciństwo nie pozwoli zapomnieć

(Michał Jędryka) Opowieść o ołowicy w Katowicach Szopienicach brzmi trochę jak staromodna bajka. Na Targowisku, w pewnym królestwie nazywanym Burowiec*, żył zły smok, który ział ogniem i pożerał dzieci okolicznych mieszkańców. Wychodził na żer nocą i siał spustoszenie. Nie można było o nim mówić, a krnąbrnym i niepokornym, którzy mieli długi język, groziło uwięzienie w lochu.