Poczekalnia

Po drugiej wojnie Szczecin przyciągnął tysiące żydowskich osadników. Stanowili niemal połowę mieszkańców miasta, ale nie znaleźli w nim dla siebie przyszłości.

O tym, że w kierunku stacji Szczecin Główny jedzie pociąg wypełniony repatriantami zza Buga narodowości żydowskiej, prezydent miasta inż. Piotr Zaremba dowiedział się telefonicznie od zawiadowcy stacji ze Stargardu, gdy transport przejeżdżał już przez to odległe o niespełna 40 km miasto. „O niczym nie wiemy, nic nie jest przygotowane” – zanotował. I poprosił zawiadowcę o przetrzymanie pociągu w Stargardzie przez kilka godzin i przekierowanie go na stację w dzielnicy Niebuszewo, gdzie osiedlano przybywających do Szczecina osadników żydowskich.