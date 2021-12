Promieniowanie lęków

Strach przed energetyką jądrową narodził się w popkulturze i mediach. Z czasem osiągnął takie rozmiary, że awarii elektrowni atomowych spodziewali się wszyscy.

Jeszcze niedawno zapowiadało się, że w Unii Europejskiej nastąpi nieodwracalny zmierzch energetyki jądrowej. Jednak zapowiedź redukcji emisji CO ² w krajach UE o połowę do roku 2030 wszystko zmienia. Bez wyremontowania starych reaktorów i budowy nowych wydaje się to niewykonalne. Największą przeszkodą w renesansie tej gałęzi energetyki są nie koszty, lecz powszechne fobie.

Niefrasobliwość państwa Curie

Amerykański dziennikarz Cleveland Moffett, publikujący na łamach brytyjskiego miesięcznika „The Strand Magazine”, odwiedził laboratorium państwa Curie pod koniec 1903 r.