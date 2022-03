Prosto z książki

Zapowiedź rozpadu

Alexander Watson, Twierdza. Oblężenie Przemyśla i korzenie skrwawionych ziem Europy, przeł. Tomasz Fiedorek, Rebis, 2022, s. 416

Nie dajmy się zwieść tytułowi! To nie jest książka o oblężeniu Przemyśla podczas pierwszej wojny światowej. A raczej nie jest wyłącznie o tym. Oblężenie służy jedynie za pretekst, by opowiedzieć inną, znacznie ważniejszą historię. Walki o tytułową twierdzę trwały od września 1914 r. do marca 1915 r. Przemyśl pełnił rolę ostatniej zapory Austro-Węgier przed nadciągającą ze wschodu rosyjską nawałą.