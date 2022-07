Warszawa 1944. Młodzi nagle stali się frontowymi żołnierzami

Dzisiaj o powstaniu warszawskim często opowiada się koszulkami i muralami pełnymi scen bohaterstwa. Ważne – mówią sami powstańcy – żeby nie zastąpić wiedzy patosem, a historii legendą.

Była nadzieja i entuzjazm młodych ludzi, którzy nagle, na rozkaz, stali się frontowymi żołnierzami. Do godziny W zmobilizowano ich ok. 20 tys., większość w wieku od 18 do 20 lat. Zaledwie jedna czwarta miała sprawną broń. Zwykłe chłopaki i dziewczyny urodzeni w wolnym kraju, mieszkańcy blisko półtoramilionowego miasta, które przed wojną przeżywało cywilizacyjny skok. Nie chcieli umierać, ale ze śmiercią się liczyli. W pierwszym dniu powstania zginęło ok. 2 tys.

Kto z nich wtedy znał się na wielkiej polityce?