Psychoza klęski. II wojna to był wstrząs dla Polaków. Niektórzy uciekli

Napaść Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r. wywołała szok i dezorientację. W ślad za tym przyszły upokorzenie i apatia. O społecznej reakcji na rozpoczęcie drugiej wojny światowej mówi historyk prof. Tadeusz Zych.

TOMASZ TARGAŃSKI: – Wrzesień 1939 r. kojarzy się z klęską i zawaleniem się państwa. Co można powiedzieć o emocjach, jakich doświadczali mieszkańcy Polski w tamtych chwilach?

TADEUSZ ZYCH: – Najpierw przyszedł szok związany z nowym rodzajem wojny. Zmechanizowanej i błyskawicznej. Dla wielu ludzi było to pierwsze namacalne zetknięcie ze śmiercią, strachem o życie swoje i bliskich. Wojna to przytłaczające wrażenia zmysłowe i sensoryczne. Naloty, wycie bombowców nurkujących, widok zbombardowanych miast, wszystko, co składało się na terror lotniczy, robiło ogromne wrażenie.