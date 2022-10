Kurscy, czyli polskość hybrydowa. To wielka, ważna książka

Jarosław Kurski, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, napisał jedną z najbardziej fascynujących książek tego sezonu. Otwartą, szczerą, intymną.

Przyszła babcia Jarosława Kurskiego Teodora Niemirowska vel Bernstein z bratem Ludwikiem (późniejszym Lewisem Namierem), ok. 1896 r.

Dziady polskie i żydowskie dybuki, duchy, które tłuką się po świecie, dręczą pamięć, przechodzą ze zmarłych do żywych. Mistyka i folklor żydowski w naszej części Europy zaświadczają obecność dybuków, tak jak Mickiewicz i w ogóle słowiańszczyzna obecność dziadów, czyli duchów przodków. Jak te duchy się spotykają, w jakich są relacjach, a też jak się ze sobą plączą?

Jarosław Kurski zmierzył się z dybukiem, który go – jak mówi – gniótł, zmierzył się też z dziadami. Już to stwierdzenie pokazuje nie tylko podróż między dwiema mistykami, ale przede wszystkim gotowość do konfrontacji z własną historią, genealogią i ze świadomością.