Lwie Serce pod Jerozolimą

Jak król Anglii Ryszard uratował państwo krzyżowców 830 lat temu, prowadząc trzecią krucjatę.

Sułtan Saladyn zadał krzyżowcom dotkliwą klęskę w 1187 r. – jego armia licząca 40 tys. wojowników pokonała mniejsze o połowę siły króla Jerozolimy Gwidona z Lusignan na pustyni pod Hittin, muzułmanie otoczyli i wybili Franków. Zginęło ok. 10 tys. chrześcijan. Król Jerozolimy i wielu możnych dostało się do niewoli, a po zwycięstwie sułtan wydał rozkaz zabicia wszystkich pojmanych joannitów i templariuszy. Arabski kronikarz napisał, że wielu „sufich i pobożnych mężów” błagało sułtana, by zezwolił im własnoręcznie zabić choć jednego niewiernego, a Saladyn przyglądał się kaźni „z pogodną twarzą”.