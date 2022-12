Polok gorszy od diabła. Książki historyczne pod choinkę

Rzecz dla bibliofila, historia pomników dla cara Aleksandra II, przewodnik po polskich ruinach, opowieść o skazanych i dzieje pewnej słynnej tkaniny z Bayeux.

Blask władzy

Dwunastu cesarzy. Przedstawienia władzy od starożytności do czasów współczesnych, Mary Beard, przeł. Norbert Radomski, REBIS, 2022, s. 436

Mary Beard, filolożka klasyczna i historyczka z Cambridge, jest cenioną autorką książek o starożytnym Rzymie, z których aż trzy wyszły po polsku w wydawnictwie Rebis. Najnowsza poświęcona jest dziejom wizerunków 12 cesarzy od Juliusza Cezara (choć nominalnie jeszcze nim nie był) po Domicjana (81–96). Autorka snuje opowieść o ich „życiu po życiu”. Tłumaczy, dlaczego 12 morderców, zboczeńców i okrutników (choć wiele wad czy dziwactw zostało im niesłusznie przypisanych), z których niemal wszyscy zostali zamordowani, stało się funkcjonującymi do dziś ikonami. „Oddani w marmurze i brązie, na płótnie i na papierze, w wosku, srebrze i na tapiseriach, przedstawieni na oparciach krzeseł, na porcelanowych filiżankach i witrażowych oknach cesarze mieli znaczenie”. Poza tym służyli albo jako legitymacja władzy nowożytnych dynastii (Cezar, August, Tytus), albo jako antywzorce i symbole zepsucia, które należy potępić (Neron, Kaligula, Tyberiusz). W tym ikonograficznym dialogu między przeszłością i teraźniejszością chodzi o toczącą się od starożytności wojnę na pomniki. Erudycyjnie napisana i bogato zilustrowana opowieść o znaczeniu portretu cesarskiego i symbolice władzy to doskonałe posłowie do wydanego w tym roku Pomocnika Historycznego POLITYKI „Cesarze Rzymu”.

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA

***

Dla bibliofila

Biblioteki. Krucha historia, Andrew Pettegree, Arthur der Weduwen, przeł. Agnieszka Nowak-Młynikowska, Smak Słowa, 2022, s. 560

Czy biblioteki to coś więcej niż wypełnione książkami pomieszczenia? Co stoi u źródeł dążenia do gromadzenia ludzkiej wiedzy?