Prosto z książki
Kto to, do cholery, wymyślił! Czyli recenzujemy nowe książki historyczne
Karolina Żebrowska, UGLY. Encyklopedia brzydkiej mody, Znak, Kraków 2026, s. 189
Często oglądając dawne portrety i fotografie, zadajemy sobie pytanie: jak coś takiego można było nosić? Dlaczego ludzie zakładali kołnierze wielkości śliniaka czy zdobili głowy martwymi ptakami? Książka Karoliny Żebrowskiej – reżyserki, pasjonatki kostiumologii i popularyzatorki historii mody – bierze to zdziwienie na warsztat i prowadzi czytelnika przez najbardziej osobliwe trendy w europejskiej modzie. Robi to bez akademickiego zadęcia, z dużą dawką ironii i popkulturowych skojarzeń.
To nie jest neutralna historia. Żebrowska patrzy na dawne stroje z perspektywy współczesnego odbiorcy, stąd bezlitosne, ale zabawne opisy czepców wulsthaube z XVI w. wyglądających jak obce narośle; wenecjańskich platform chopine, na których damy poruszały się niczym na szczudłach; tudorowskich „saczków” podkreślających męskie genitalia. Wszystko to z rycinami z epoki i stylizowanymi zdjęciami autorki w strojach koszmarkach. Siłą książki jest to, że za każdym żartem stoi wiedza. Trendy są osadzone w realiach społecznych, ekonomicznych, technologicznych i obyczajowych. Jak podkreśla autorka, moda nie powstaje w próżni, jest odpowiedzią na dostępne materiały, normy społeczne, hierarchie władzy i lęki swoich czasów. Dzięki temu nawet najbardziej absurdalne stroje zaczynają mieć sens. Jeśli ktoś oczekuje klasycznej, zdystansowanej historii mody, będzie się krzywił. Ale to nie wada tej książki – to jej świadomy, konsekwentny wybór.
AGNIESZKA KRZEMIŃSKA
Putinada
Bartłomiej Gajos, Historia, która zabija. Polityka historyczna putinowskiej Rosji, Wydawnictwo Prześwity, 2026, s.