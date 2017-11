Bierz przykład z królików

Jeśli chcesz kiedyś zostać rodzicem, weź przykład z królików. Wiem, co mówię – ojciec miał nas 63” – ten cytat oraz filmik z podskakującymi na trawie zwierzętami w ubiegłym tygodniu obiegł wszystkie portale informacyjne nie tylko w Polsce, ale za sprawą depeszy, którą opublikowała amerykańska agencja informacyjna Associated Press, także na całym świecie (odnotowały to m.in. serwisy „The New York Times”, „USA Today”, „The Independent”, „The Guardian”, „Daily Mail”, a nawet „South China Morning Post”).

Rzecz dotyczyła pierwszej odsłony kampanii Ministerstwa Zdrowia, której celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i zachęcenie Polaków do prokreacji. Z gotowych scenariuszy wybrany został jeden z tych, które zaproponowała firma produkcyjna Propeller Film, mająca dotychczas spore doświadczenie w przygotowywaniu dużych komercyjnych kampanii reklamowych, teledysków oraz programów telewizyjnych.