Patrioty za 37 miliardów. A to mniej niż połowa kosztów

Amerykańska agencja eksportu uzbrojenia DSCA wyceniła pakiet pierwszej fazy systemu antyrakietowego Patriot dla Polski na maksymalnie 10,5 mld dolarów (ok. 37 mld złotych wg obecnego kursu 3,5 złotych za dolara). Ogłoszona w piątek wieczorem oferta dotyczy 2 baterii systemu i zawiera m.in. 16 wyrzutni pocisków antyrakietowych, 4 radary sektorowe i 208 pocisków antyrakietowych PAC-3 MSE. Pułap cenowy podany w notyfikacji to nieprzekraczalne maksimum i można oczekiwać jego obniżenia w ostatecznym kontrakcie. MON wielokrotnie podawało jednak wcześniej, że całość funduszy na program Wisła nie przekroczy 30 mld złotych, podczas gdy wskazany przez USA pułap za pierwszą fazę już przekracza założony przez Polskę limit o 20%. Będzie więc dobrze, jeśli negocjacje pierwszej fazy zakończą się na owych 30 miliardach.

Polska chce w programie Wisła kupić w sumie 8 baterii systemu Patriot. Jeśli liczyć wg konfiguracji ujawnionej dla pierwszej fazy kontraktu (po 4 wyrzutnie na pluton ogniowy, dwa plutony na baterię) - będą to aż 64 wyrzutnie po 16 kontenerów startowych z rakietami każda. To dałoby imponującą jednostkę ognia – czyli liczbę pocisków załadowanych jednorazowo do wszystkich wyrzutni – na poziomie 1024 rakiet antybalistycznych. Na ostateczne potwierdzenie takiej liczby i konfiguracji przyjdzie nam jeszcze poczekać, bo MON nie chwaliło się nią oficjalnie, ale trzeba od razu zaznaczyć, że oznacza to kolosalne koszty. Cena zakupu rakiet antybalistycznych PAC-3 MSE dla US Army to 5,7 mln dol. za sztukę, a jeśli doliczyć offset pożądany przez Polskę – zapewne 50% wicej, około 8 mln. Cena tzw. niskokosztowych pocisków SkyCeptor, jakie miałyby być wytwarzane w Polsce, na razie w ogóle nie jest znana, bo wchodzą one w tzw. drugą fazę kontraktu.

Podobnie jak prawdopodobnie najdroższy składnik pakietu – dookólny aktywny radar AESA w technologii azotku galu GaN, o tak samo nie znanych kosztach. To co na razie kupujemy to jedynie podstawowy pakiet dla dwóch baterii, z elementami systemu dowodzenia IBCS dla wszystkich ośmiu baterii – a i tak jego cena już przekracza nasze szacunki.

MON tłumaczy wysoką cenę

MON w wydanym po publikacji wyceny oświadczeniu przekonuje, że: „wartość przedstawiona Kongresowi do notyfikacji jest określana jako najwyższa możliwa wartość, za jaką dany kraj może dokonać zakupu uzbrojenia” a na dowód swego doświadczenia w zbijaniu ceny podaje przykład pocisków JASSM. Wtedy opublikownay dokument Kongresu mówił o cenie 500 mln dol., a „w wyniku prowadzonych przez przedstawicieli MON uzgodnień ostateczna kwota umowy była blisko 48% niższa”. To prawda, tyle że za pociski JASSM Polska nie mogła żądać i nie żądała żadnego offsetu ani transferu technologii do polskiego przemysłu. Nie było też mowy o wspomaganej przez Amerykanów współprodukcji systemu. Program Wisła jest pełen tego typu wymagań i MON szczycił się właśnie tym, że offset stawia na pierwszym miejscu. Pakiet dla Polski będzie więc drogi nie tylko ze względu na technologiczne zaawansowane, ale głównie z uwagi na eksportowane z USA kompetencje.