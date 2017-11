Prawicowy publicysta: Kaczyński jak „skrajny lewak” i „ekooszołom”

Prezes PiS skomentował założenia nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. „Jeśli chodzi o zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, jest to kwestia można powiedzieć serca dla zwierząt, litości wobec zwierząt i to sądzę, że każdy porządny człowiek powinien coś takiego w sobie mieć” – powiedział Jarosław Kaczyński w filmie opublikowanym na Facebooku Fundacji Viva!. Zwraca też uwagę, że z tego powody cierpią nie tylko zwierzęta, ale też ludzie: „To też kwestia osób, które cierpią z powodu odoru, obrzydliwego zapachu, którym się niszczy życie tworząc tego rodzaju fermy. Skutki dla ludzi mieszkających w okolicy są wręcz straszne”.

Europa i Platforma nie takie złe

Wyjątkowo przy tej właśnie okazji skierował kilka ciepłych słów pod adresem Europy. Przywołał godne naśladowania standardy, które powinny być respektowane również w Polsce. „W Europie tego rodzaju praktyk się zakazuje, a często przenosi się firmy do Polski. To powinno być niedopuszczalne, my nie możemy być krajem drugiej kategorii i rzeczywiście musimy być prawdziwą Europą i to jest krok w tym kierunku”.

W sprawie obrony zwierząt prezes partii rządzącej potrafi też znaleźć wspólny język z – jak sam mawia – totalną opozycją. „Co do posłów opozycji, to wiem jedno. Kiedyś w PO było wielu obrońców zwierząt i akurat to cecha tej partii, może jedyna, która mi się podobała. Jak jest dzisiaj? Nie wiem. Mam nadzieję, że jednak większość tych obrońców zwierząt będzie w stanie powiedzieć tutaj <<tak>>” – powiedział Jarosław Kaczyński.

W swoim przesłaniu mówił też o tym, że ma świadomość, że jego partia będzie za tę sprawę bardzo atakowana, ale dodał, że wierzy, że jego partia „ma większość i to poprze”.

Atak przyszedł dość szybko. Publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Łukasza Warzecha stwierdził, że przygnębiające jest, że Jarosław Kaczyński powtarza słowo w słowo „narrację skrajnego lewactwa i szemranych ekooszołomów, a gdzieś ma dorobek polskich przedsiębiorców. Bardzo przykre”.

To jest jednak przygnębiające, że Kaczyński powtarza słowo w słowo narrację skrajnego lewactwa i szemranych ekooszołomów, a gdzieś ma dorobek polskich przedsiębiorców. Bardzo przykre. — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) 18 listopada 2017

Warzech rozwinął swoją myśl w tekście dla DoRzeczy. Jego zdaniem Kaczyński udzielając poparcia postulatom Vivy! „zalegitymizował jednocześnie środowiska skrajnej ekolewicy” i uderzył w polskich przedsiębiorców z tej branży. Pisze dalej, że „w sieci zaczęto już porównywać wypowiedź Kaczyńskiego ze słynnymi aroganckimi słowami Bronisława Komorowskiego: <<Zmień pracę i weź kredyt>>. To powinien być dla prezesa PiS sygnał ostrzegawczy” – uważa Warzecha.

Czy wystąpienie prezesa to gra medialna?

Według Warzechy „ewentualnej decyzji o skasowaniu hodowli futerkowych nie ma nie tylko żadnej racjonalności ekonomicznej, ale też politycznej” Ocenia, że PiS może wiele stracić wprowadzając zakaz hodowli zwierząt futerkowych: „Można zaryzykować stwierdzenie, że mówimy o kilkuset tysiącach wiejskich wyborców”.

Łukasz Warzecha jest na cenzurowanym w PiS. Zabrakło dla niego miejsca w grafiku gospodarzy programu „W tyle wizji” w TVP Info. Publicysta już kilkukrotnie wytykał błędy PiS, a także związanych z partią dziennikarzy telewizji publicznej. Najgłośniej krytykował partię rządzącą w sprawie sądowego sporu z prezydentem, sprawie Łukasza Rzepeckiego (byłego już posła PiS), a także zakazu handlu w niedzielę.

Warto też zwrócić uwagę na to, że wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego z poparciem dla akcji Fundacji Viva! może być elementem ocieplania wizerunku prezesa. Od kilku dni mówi się o tym, że PiS przeprowadza akcję medialną, by przygotować wyborców na zmianę szefa rządu, ocieplić jego wizerunek i przyzwyczaić do jego obecności w mediach.