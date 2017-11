Z życia sfer

Komisja Europejska ostrzegła, że Polsce grozi odebranie prawa głosu w Radzie Europy. Moim zdaniem nie będzie to jednak kara szczególnie dotkliwa, bo pod rządami PiS Polska w Radzie Europy i tak nie ma swoim głosem nic ciekawego do powiedzenia. Prawdopodobnie właśnie dlatego na cztery kolejne zaproszenia do spotkania i rozmowy wiceprzewodniczący KE nie dostał od przedstawicieli polskiego rządu żadnej odpowiedzi.

Osobiście uważam, że forsowana przez Beatę Szydło i Witolda Waszczykowskiego polityka nierozmawiania z Brukselą jest polityką słuszną. Zwłaszcza że gdy premier Szydło czy minister Waszczykowski zabierają w Brukseli głos, odnosi się silne wrażenie, że byłoby lepiej, gdyby nic nie mówili. Niektórzy podejrzewają nawet, że umożliwienie pani Szydło i panu Waszczykowskiemu zabierania głosu to element cynicznego spisku brukselskich elit, mającego na celu ośmieszenie Polski i osłabienie jej pozycji w Europie.

Innym elementem tego spisku jest zmuszanie Polski do zaniechania reformy sądownictwa, przywrócenia niezależności Trybunału Konstytucyjnego oraz potępienia Marszu Niepodległości z powodu pojawienia się na nim rasistowskich haseł. Zdaniem europosłów PiS Bruksela nie ma prawa w treść tych haseł ingerować, bo hasła te są wewnętrzną sprawą Polski. „To kolejny pokaz siły wobec Polski” ocenił podczas debaty w europarlamencie europoseł Legutko, który na szczęście tej siły się nie uląkł.