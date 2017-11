Jazda na smoku (bez trzymanki)

Niedorzeczności torują sobie drogę do naszych umysłów. To, co było kiedyś „folklorem”, czyli obciachem skonstruowanym na dyletanctwie, dziś staje się prawdą objawioną. I już nikt się nie wstydzi nią dzielić. Oszałamiają głupotą, bawią, a potem, zanim się obejrzymy, wierzy w to połowa narodu. Lubimy śmiać się z Kulsonów, przerabiać słowa polityków na memy i kpić z prawd objawionych. Ale nasze ironizowanie może odbić się czkawką, bo świat zaczyna wyglądać jak kompletnie nieśmieszny kawał.

Grażyna pamięta dzień, kiedy usłyszała, że polski europoseł objawił w Brukseli niepodważalną prawdę: dinozaury były współczesne ludziom. Dowód? No, Smok Wawelski. Śmiać się czy płakać? W sumie kabaret za darmo czy raczej za pieniądze podatnika. A jaka reklama! Spektakl miał miejsce w Parlamencie Europejskim, stawiła się międzynarodowa publiczność. Odbiór przedstawienia był znakomity, wszyscy śmiali się w kułak. Pytano nas: „Skąd on się urwał? Czy w Polsce uczą was tego w szkołach?