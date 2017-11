Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej

Zakończyły się wybory nowych władz Nowoczesnej. Nową przewodniczącą partii została, zdobywając przewagę dziewięciu głosów, Katarzyna Lubnauer, była rzeczniczka prasowa partii.

W wystąpieniu mówiła: „Rozumiem, że w partii jest potrzeba zmian, jedność partii ponad wszystko. Musimy zachować integralność. Ja jestem bezpieczną zmianą. Potrzebujemy korekty wizerunku, pomysłu na partię większą, która nie będzie tylko przystawką. Ja to oferuję”. I przekonywała: „Mogę odbudować wiarygodność. Wrócę do PO, by negocjować czwartkowe porozumienie na lepszych warunkach”.

Chodzi o porozumienie Ryszarda Petru z Grzegorzem Schetyną w sprawie wystawienia wspólnego kandydata na prezydenta stolicy: Rafała Trzaskowskiego z PO.

Ryszard Petru długo miał tylko jednego konkurenta – posła Piotra Misiłę. Jeszcze kilka dni wcześniej Gasiuk-Pihowicz, podobnie jak Paweł Pudłowski, deklarowała start na przewodniczącego Nowoczesnej. Oboje wycofali się jednak i poparli Lubnauer.

W czasie konwencji działacze nie szczędzili Ryszardowi Petru krytyki. Mówili, że w partii dzieje się źle i że drastycznie spadło jej poparcie (z 24 do 7 proc.). Zatwierdzono też sprawozdanie zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego, zmieniające nazwę partii z Nowoczesna Ryszarda Petru na Nowoczesna.

Kim jest Katarzyna Lubnauer

Katarzyna Lubnauer studiowała matematykę na Uniwersytecie Łódzkim. Wstąpiła do Unii Demokratycznej w 1993 roku. Od 1994 roku działała w Unii Wolności. W 1998 roku weszła do rady miejskiej w Łodzi. Miała wtedy 29 lat. Została wiceprzewodniczącą komisji edukacji i kultury fizycznej, zajmowała się programem tworzenia pracowni komputerowych w szkołach i połączenia ich z internetem.

W 2005 roku weszła w skład władz krajowych Partii Demokratycznej – demokraci.pl. Bezskutecznie kandydowała do Sejmu w 2001 (z UW) i w 2005 roku (z PD). Również bez powodzenia ubiegała się o ponowny wybór do miejskiego samorządu – w 2002 (z lokalnego komitetu), w 2006 (z LiD) i w 2010 roku (z PO, jako kandydatka PD).

Pod koniec lipca 2015 roku, przed wyborami parlamentarnymi, Ryszard Petru przedstawił dziennikarzom liderkę łódzkiej listy Nowoczesnej. To była Katarzyna Lubnauer. „Najlepsza z możliwych kandydatur” – zapewniał.