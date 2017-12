Mizerski na bis

Agenci CBA, którzy przyszli do domu prof. Pawła Machcewicza, twórcy i b. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, wyjaśnili jego synowi, że „byli w pobliżu i zajrzeli przy okazji”. Uważam, że to miłe ze strony tych agentów, że nadłożyli drogi, aby sprawdzić, czy w domu prof. Machcewicza wszystko w porządku i czy nie dochodzi tam do jakichś nieprawidłowości. Albo czy przypadkiem ktoś obcy nie nachodzi rodziny profesora w związku z jego działalnością jako b. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej.

Składanie przez agentów niezapowiedzianych wizyt w domach, w pobliżu których przy okazji przechodzą, to sympatyczny obyczaj. Gdyby agenci mogli przy tej okazji wpadać do wszystkich domów, mieszkań i innych obiektów, w pobliżu których przechodzą, czulibyśmy się bezpieczniej. Kto wie, czy gdyby agenci policji przechodzili w pobliżu katowickiej demonstracji narodowców, gdy ci wieszali na szubienicach zdjęcia europosłów PO, do tego powieszenia by doszło? Niestety pech chciał, że żaden agent przy żadnej okazji tamtędy nie przechodził, bo widocznie wszyscy przez przypadek przechodzili gdzie indziej.

Nawiasem mówiąc, agenci CBA mieli nosa, że będąc w pobliżu, zajrzeli do domu prof. Machcewicza, gdyż okazało się, że dzieją się tam niepokojące rzeczy. Agenci ustalili np., że profesor nie przebywa w miejscu zamieszkania, tylko na stypendium w Niemczech, na skutek czego dwukrotnie nie odebrał wysyłanych mu wezwań do stawienia się w prokuraturze w charakterze świadka w sprawie swojego rzekomego działania na szkodę Muzeum II Wojny Światowej.