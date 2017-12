Polityka i obyczaje

Co widzi elita? Prof. Michał Kleiber, były prezes PAN, w rozmowie z „Rzeczpospolitą”: „Pani premier powinna według mnie dalej pełnić swoją funkcję. W politycznie turbulentnych czasach pani premier wprowadza element spokoju i kultury, choć przypisywana jej niepełna decyzyjność jest zapewne utrudnieniem w realizacji spójnej polityki”. Spokój i kultura.

Andrzej Olechowski, który kiedyś zakładał Platformę Obywatelską, inaczej postrzega panią premier („Wprost”): „u pani Beaty Szydło widzę mocną niechęć do ludzi takich jak ja. Jej przemówienia szczują jednych na drugich. Przykładowo powiedziała kiedyś o demonstracji KOD: oni po to protestują, żebyście wy nie dostali 500 plus na dzieci. (…) Dla mnie jej wystąpienia polityczne to jest mowa nienawiści”.

O czym marzy prof. Zdzisław Krasnodębski, też elita, dowiadujemy się z „Gazety Polskiej”: „Marzy mi się promieniowanie polskiej wolności, jakie miało miejsce w latach 70.