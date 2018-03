Ewa Siedlecka Jak rozliczać polityków Diabelski dylemat Trzydzieści lat rozliczamy PRL, teraz powraca do tego PiS. W końcu pojawi się dylemat, jak rozliczyć obecną władzę. Odpowiedzialność zbiorowa czy za indywidualne winy? Zemsta czy abolicja? Odwet czy okrągły stół?

Jacek Bednarczyk/PAP Demonstracja w obronie sędziów zorganizowana w Krakowie przez KOD. Polska Fundacja Narodowa – rządowa agencja, która przeprowadziła słynną akcję billboardową „Sprawiedliwe sądy” – wydała broszurę „Godność Niepodległej” o dekomunizowaniu ulic. Na zdjęciu przedstawiającym głodówkę KOR na twarzy Adama Michnika postawiono stempel: „Po dekomunizacji”. Zarządzanie zbiorową pamięcią za pomocą fałszerstw i przemilczeń, zrywanie trupom epoletów ustawą degradacyjną, odbieranie rent wdowich, „dekomunizacja” ulic – tak się w Polsce PiS rozlicza PRL.

Skazano zomowców za pacyfikację kopalni Wujek. Trybunał Konstytucyjny w 2011 r. uznał wprowadzenie stanu wojennego za sprzeczne z konstytucją. Unieważniono tysiące wyroków politycznych wydanych od 1945 r. Ich ofiarom przyznano odszkodowania. Procesy tzw. sprawiedliwości transformacyjnej toczyły się w różnych miejscach na świecie – od Ameryki Łacińskiej, gdzie rozliczano wojskowe junty, przez RPA – rozliczające czasy apartheidu, kraje, jak Rwanda, gdzie doszło do ludobójstwa, po państwa Europy Środkowo-Wschodniej, rozliczające czasy komunizmu. Są różne modele sprawiedliwości transformacyjnej: od konsekwentnego ścigania przestępstw i weryfikacji kadr – czego wzorem są Niemcy (będące w tej szczególnej sytuacji, że mogły enerdowskie instytucje władzy wraz z personelem po prostu zastąpić pochodzącymi z Niemiec zachodnich), przez model prawdy i pojednania (np. RPA, Rwanda), gdzie aby uzyskać abolicję, trzeba było wyznać winy i przeprosić ofiary, po model abolicyjny, czyli po prostu puszczenia przeszłości w niepamięć (Hiszpania, Chile, Białoruś, Rosja). W III RP walczyły ze sobą koncepcje abolicji i zemsty. Np. chciano byłym członkom PZPR (w szczytowym momencie ponad 3 mln) zakazać pełnienia funkcji publicznych. Zwyciężyła idea, że odpowiedzialność zbiorowa jest cechą ustrojów totalitarnych, a w demokratycznym państwie prawa sądzi się indywidualne czyny. Teraz powróciliśmy do odpowiedzialności zbiorowej: nowa ustawa deubekizacyjna odebrała resortowe uposażenia za służbę w III RP każdemu, kto choćby dzień przepracował w organie podległym peerelowskiemu MSW. W listopadzie 1990 r. uchwalono ustawę o przejęciu majątku PZPR przez państwo. Trybunał Konstytucyjny w 1992 r., oceniając tę ustawę, stwierdził, że zasada ochrony praw nabytych dotyczy tylko nabytych „w sposób zgodny z prawem i nie budzący zastrzeżeń moralnych”. Ta interpretacja obowiązywała podczas wszelkich rozliczeń. Wstrzymano bieg przedawnienia przestępstw nadużycia władzy przez funkcjonariuszy PRL. Odbyły się dziesiątki procesów, wiele dotyczyło zbrodni czasów stalinowskich. W 1991 r. uchwalono ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Uchwalono rozmaite przepisy dające osobom represjonowanym z przyczyn politycznych – tak w okresie stalinowskim, jak w latach późniejszych, ze stanem wojennym włącznie – prawo do odszkodowań, zadośćuczynienia oraz przywileje socjalne: od świadczeń pieniężnych, po pierwszeństwo w dostępie do publicznej służby zdrowia. Po latach sporów w 1997 r. uchwalono lustrację osób pełniących funkcje publiczne i zawody zaufania publicznego – bez powszechnego ujawnienia naruszających prywatność ubeckich teczek. W 2009 r. – pierwszą deubekizację, czyli odebranie funkcjonariuszom resortów podległych peerelowskiemu MSW uprzywilejowanych emerytur za lata PRL. Jak osądzić sąd? W 1990 r. odbyła się weryfikacja kadr w MSW i prokuraturze. Można mieć zastrzeżenia, że była pobieżna, ale gdyby weryfikowano staranniej, trwałoby to dużo dłużej, a organa ścigania by nie działały, co naraziłoby na szwank bezpieczeństwo publiczne. To samo w przypadku przyjęcia opcji zerowej: skąd III RP miałaby raptem wziąć tysiące nowych policjantów i prokuratorów? W 1990 r. rozwiązano Sąd Najwyższy, przy okazji zniesienia przepisów o kadencyjności sędziów, i powołano nowy skład. Ze starego pozytywnie zweryfikowano 19 proc. sędziów. Dziś żaden już nie orzeka. Nie zadziałała ustawa o nieprzedawnianiu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy sprzeniewierzyli się zasadzie niezawisłości, sądząc w procesach politycznych, lub łamali prawa człowieka (działała w latach 1998–2002). Oceniał to sąd dyscyplinarny w Sądzie Najwyższym, a sędziów przed nim stawiała Krajowa Rada Sądownictwa i minister sprawiedliwości (najpierw była to Hanna Suchocka – posłała 26 wniosków, potem Lech Kaczyński – jeden wniosek). Nie wydalono z zawodu żadnego sędziego. To plama na honorze środowiska sędziowskiego. Ale sprawa nie była prosta, bo w aktach procesów wcale nie było dowodów na sprzeniewierzenie się niezawisłości czy naruszanie praw oskarżonych. A jak udowodnić, że sędzia naruszył zasadę niezawisłości? Mógł przecież skazywać opozycjonistów nie na rozkaz władzy, tylko w zgodzie z własnym sumieniem. Historia się powtarza: PiS dba, by sędziami zostawały osoby o odpowiadających partii poglądach. Wielu sędziów usunęła Krajowa Rada Sądownictwa, nie godząc się, by orzekali po ukończeniu 70. roku życia. Tylko w latach 1990–2000 odmówiła pracy 511 sędziom. Na mocy ustawy z 1998 r. KRS odebrała też przywileje stanu spoczynku 42 sędziom i 21 członkom rodzin zmarłych. Wreszcie niektórzy sędziowie zrezygnowali sami, gdy w 1997 r. wszedł w życie obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych. Z tego niekompletnego wyliczenia widać, że nie została zaniechana żadna ze sfer uznawanych za elementy sprawiedliwości transformacyjnej. Choć do wykonawstwa można mieć zastrzeżenia. Naruszone zostały natomiast zasady zawarte w Rezolucji nr 1096 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy „w sprawie środków służących likwidacji spuścizny po totalitarnych systemach komunistycznych”. Rezolucja mówi, że działania rozliczeniowe nie mogą być otwartym czy zakamuflowanym środkiem nadzwyczajnego karania byłych funkcjonariuszy. Że nie powinny być nadużywane dla celów politycznych. I że rozliczenia z przeszłością nie mogą trwać w nieskończoność. Rezolucja wyznaczyła datę 31 grudnia 1999 r., do której system demokratyczny powinien ugruntować się we wszystkich byłych państwach komunistycznych i zakończone powinny zostać rozliczenia. Przez element zemsty złamana została w Polsce zasada, że rozliczenie służy budowie demokratycznego państwa prawa. Zakaz zemsty narusza ostatnia (druga) ustawa deubekizacyjna, która pozbawiła blisko 40 tys. ludzi środków, które zarobili w służbie III RP uczciwie, nie łamiąc prawa. Niektórzy w tej służbie stracili zdrowie albo życie – teraz wdowom i dzieciom odbiera się prawo do zarobionych przez nich pieniędzy. Na czystą zemstę wygląda odbieranie, także pośmiertnie, stopni oficerskich i podoficerskich, także tych zdobytych w służbie III RP. Znamiona zemsty symbolicznej ma dekomunizacja ulic i pomników. Złamana została zasada, że rozliczanie nie może być nadużywane do celów politycznych: dekomunizacja jest i była dla narodowej prawicy sposobem na pozbycie się konkurentów politycznych (niespełniona nadzieja, że w wyniku lustracji znajdą się ubeckie „kwity” na lewicowo-liberalną część opozycji w PRL). Służy podtrzymywaniu poczucia zagrożenia u „postkomuny”, podsycaniu nastrojów zemsty i mobilizowaniu w ten sposób elektoratu. Zignorowano zasadę ograniczenia rozliczeń w czasie. Polska PiS jak PRL? I tak dobrnęliśmy do Polski PiS, która też kiedyś będzie zapewne rozliczona. Czy można ją uznać za państwo autorytarne lub totalitarne, a współpracę z jej władzami kiedyś ukarać? Definicja ustroju totalitarnego mówi o systemie rządów, w którym państwo w pełni kontroluje społeczeństwo i stara się nadzorować wszystkie aspekty życia publicznego i prywatnego. Czy zniesienie zasady trójpodziału władzy, wypowiedzenie posłuszeństwa konstytucji, podporządkowanie organów ścigania władzy politycznej, ograniczenie wolności zgromadzeń, faworyzowanie we wszelkich dziedzinach życia publicznego członków i sympatyków partii rządzącej czy stworzenie państwowego organu do kontroli i zarządzania organizacjami społeczeństwa obywatelskiego jest wystarczające do uznania systemu za autorytarny albo totalitarny? A jeśli dodamy do tego wydrążenie instytucji kontrolnych z ich funkcji (np. Trybunał Konstytucyjny)? Obejmowanie obywateli coraz ściślejszą kontrolą władzy politycznej przez ciągłe poszerzanie kompetencji inwigilacyjnych policji i służb specjalnych? Gdy dorzucimy przygotowywaną ustawę o jawności życia publicznego, która nakazuje ujawniać publicznie sytuację materialną własną i najbliższej rodziny nawet strażakom czy dyrektorom szkół? Czy wtedy możemy mówić nie tyle o reżimie, co miękkim autorytaryzmie, czy też autorytaryzmie plebiscytarnym (czyli z pozorami demokracji, jak w Rosji Putina)? Niedawno na łamach portalu OKO.press odbyła się ciekawa polemika o rozliczaniu PiS, pomiędzy konstytucjonalistami i filozofami prawa, profesorami Marcinem Matczakiem i Jerzym Zajadłą. Przyczynkiem był fragment artykułu prof. Matczaka, w którym napisał: „Bądźcie cierpliwi, nie pałajcie nienawiścią i chęcią zemsty. Znakiem upadku demokracji jest wsadzanie do więzień przeciwników politycznych. (…) Kiedy PiS przegra wybory, ukarzcie symbolicznie ich konstytucyjne przekręty i przywróćcie krajowi godność i należne mu miejsce w Europie i na świecie. A potem idźcie na piwo to uczcić. A o nich niech po prostu historia zapomni”. Dla prof. Zajadły było to nawoływanie do abolicji. Także tam, gdzie chodzi o czyny kryminalne i delikty konstytucyjne. Prof. Matczak nie szedł raczej tak daleko, ale ta polemika odzwierciedla dzisiejszy spór pod ogólnym hasłem „Co po PiS?”. Prof. Zajadło ostrzega, że „poprzestanie na karaniu symbolicznym najczęściej źle się w historii

