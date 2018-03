Tydzień w polityce – komentuje Marek Borowski Hochsztaplerzy i partacze Jeśli już łamie się konstytucję, to przynajmniej trzeba to robić finezyjnie.

Moja żona, pierwsza czytelniczka i wymagająca recenzentka moich felietonów, zwróciła mi uwagę, że piszę nazbyt poważnie. „Ludzie mają dość solennych tekstów, wnikliwych rozważań, dzielenia włosa na czworo – zwłaszcza w obecnej, mocno stresującej sytuacji potrzebują odprężenia i uśmiechu. Bierz przykład z Passenta: pisze o ważnych sprawach, ale jakoś tak z przymrużeniem oka, nawet zabawnie”. Wiśta wio, łatwo powiedzieć – jak zwykł mawiać Andrzej Talar, bohater serialu „Dom”.

To tak, jakby ktoś początkującemu skoczkowi następująco doradzał, jak zostać mistrzem: przyjrzyj się Stochowi i po prostu rób to, co on. No, ale nie mam wyjścia – żona locuta, causa finita. Rozejrzałem się więc co nieco po okrążającej nas coraz bardziej rzeczywistości i stwierdziłem, że istotnie tu i ówdzie zdarza się coś, co rozbawia nas do łez. Weźmy np. nową Krajową Radę Ziobrownictwa, przepraszam: Sądownictwa. Agata Łukaszewicz z „Rzeczpospolitej" przeprowadziła serię rozmów z sędziami-członkami wspomnianej Rady. Lektura tych wypowiedzi upewnia nas, że do KRZ (przepraszam: KRS) nie trafili jacyś ponuracy, ale ludzie dowcipni, o nienachalnie rygorystycznym stosunku do prawa. Oto nowy członek Rady, p. sędzia Dudzicz, o ewidentnie niekonstytucyjnym przerwaniu kadencji Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego mówi tak: „To konsekwencja obniżenia wieku emerytalnego". Tym samym p. sędzia stwierdza, że zwykła ustawa o wieku emerytalnym jest ważniejsza niż jasny i oczywisty przepis konstytucji. Rozumiem, że jeśli Sejm w celu usunięcia większości sędziów (a konstytucyjnie są nieusuwalni!) uchwali dla nich wiek emerytalny np. 50 lat, to p. sędzia Dudzicz taką czystkę uzna za „konsekwencję obniżenia wieku emerytalnego". Bardzo śmieszne. Ale może za mało? Podnieśmy zatem poprzeczkę. Kolejny sędzia, p. Jaskulski, zapytany przez red. Agatę Łukaszewicz o zmiany w Trybunale Konstytucyjnym odpowiada z rozbrajającą szczerością: „Nie śledziłem reformy TK". A to ci dopiero! Protestowali prawnicy, ludzie demonstrowali na ulicach, mamy o to konflikt z Komisją Europejską, a p. sędzia Jaskulski właśnie wychynął z leśniczówki, w której przebywał przez dwa i pół roku. Bardzo śmieszne, boki zrywać. Nie mniej krotochwilny okazał się p. sędzia Łupina, który zapytany, dlaczego nazwiska popierających go sędziów są ukrywane, odpowiedział: „One nie są ukrywane, tylko nie zostały ujawnione". Ha, ha, no i co, p. Agato – poszło w pięty? Wszystkich jednak przebił i na tytuł „Komika miesiąca" zasłużył p. sędzia Nawacki. Oto jego filuterny dialog z red. Łukaszewicz: „Panie sędzio, czy dziś TK działa sprawnie? – Sprawniej, niż działał… a i spraw jest mniej. To nie jest zasługa TK… – Może jakość prawa się poprawiła!". Doprawdy, śmiechom i żartom nie było końca. Zresztą nad każdym z tych wywiadów unosił się duch Jamesa Bonda: czytelnik był wstrząśnięty, a odpytywany sędzia niezmieszany. Jednak jeśli już jesteśmy przy duchu, to nad wszystkim, co od ponad dwóch lat dzieje się w sądownictwie, unosi się niewątpliwie duch Zbigniewa Ziobry. Jak dotychczas, zacny ten mąż nie wyróżniał się poczuciem humoru – a jeżeli już, to czarnym („Już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie"). Ale jak to nikogo nie należy spisywać na straty! Chwaląc zmiany w sądownictwie, był uprzejmy powiedzieć, że są one „istotą demokracji" oraz że – uwaga! – rząd PiS „postara się, by w Polsce było jeszcze więcej demokracji". Jak to więcej? Jeszcze więcej?! Przecież my już teraz pławimy się w demokracji! Chyba że…, no tak, to żart był taki, rodem z Orwella. Radziłbym jednak śmiać się dyskretnie, bo po cytowanych wyżej wypowiedziach – jak mawiają Rosjanie – robi się nie tylko „smieszno", ale i „straszno". Przecież ta KRZ (przepraszam: KRS) będzie niedługo zatwierdzać awanse sędziowskie i wybierać sędziów do Sądu Najwyższego! Ale właśnie – czy będzie i kiedy? Daleki jestem od udzielania porad prezesowi Prawa i Sprawiedliwości – wszak jego strategiczny geniusz jest powszechnie znany. Nieśmiało tylko pragnę zauważyć, że hochsztaplerski prawniczy duet Ziobro-Piotrowicz, wspomagany przez kwar

