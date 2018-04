Marcin Matczak Jak liberałowie mają się bronić Łowcy słów Władza autorytarna kusi społeczeństwo obietnicą sprawności i porządku. Liberałowie, dla których wolność i prawa obywatelskie wydawały się oczywiste, muszą znaleźć język do obrony swoich wartości.

Igor Morski/Polityka Chęć pokazywania wyższości i ochrony hierarchii powoduje, że konserwatyści nienawidzą poprawności politycznej. Jako wyraz tolerancji i szacunku jest ona dla nich objawem słabości. W powieści Harper Lee „Zabić drozda” występuje Atticus Finch, adwokat, który broni niesłusznie oskarżonego o gwałt czarnego mężczyzny. Argumenty Atticusa są niezwykle mocne, argumenty prokuratora bardzo słabe, jednak ława przysięgłych uznaje, że to prokurator ma rację, i Atticus przegrywa. Racjonalna argumentacja prawnicza nie ma szans w starciu z mocnymi przekonaniami psychologicznymi i socjologicznymi publiczności. Sytuacja osób krytykujących polski rząd za demontaż państwa prawa przypomina sytuację Atticusa – argumenty dowodzące łamania konstytucji są porażająco mocne, argumenty prawnicze wspierające rząd są żenująco słabe.

W tym zadaniu może pomóc analiza George’a Lakoffa, który latem 2016 r., jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej w USA, opublikował tekst ukazujący przyczyny rosnącego poparcia dla Donalda Trumpa. Analizy Lakoffa dotyczyły społeczeństwa amerykańskiego, dużą ich część można jednak odnieść do społeczeństwa polskiego. Lakoff wskazuje, że ludzie racjonalni mogą być zaskoczeni wewnętrznymi sprzecznościami w poglądach, które reprezentują konserwatywni politycy i ci, którzy ich popierają. „Jak można przeciwstawiać się aborcji i jednocześnie popierać karę śmierci?” – pyta. Moglibyśmy dodać: jak można mienić się chrześcijaninem i odmawiać pomocy uchodźcom? Łatwiej zrozumieć te sprzeczności, kiedy myśli się o pożądanym modelu wspólnoty politycznej tak, jak myśli się o pożądanym modelu rodziny. I tak modelem dla budowy państwa opiekuńczego, promowanego przez lewicę, jest wizja Rodziny Opiekuńczej Matki. W tej wizji państwo traktuje obywateli, jak matka traktuje dzieci – zapewnia im bezpieczeństwo, opiekę i chroni przed kosztem ryzyka. W przypadku konserwatystów wizja państwa jest budowana na modelu Rodziny Surowego Ojca. Tym modelem warto zająć się bliżej. Narzucanie hierarchii Jak pisze Lakoff, „w rodzinie Surowego Ojca ojciec wie najlepiej. On odróżnia dobro od zła i posiada ostateczną władzę, która pozwala mu zapewnić, że małżonka i dzieci zrobią to, co im powie (...). Kiedy dzieci są nieposłuszne, moralnym obowiązkiem ojca jest na tyle boleśnie je ukarać, aby później w celu uniknięcia kary były mu posłuszne i robiły to, co należy, nie to, co sprawia przyjemność”. Tak jak Surowy Ojciec traktuje dzieci, tak konserwatywny polityk traktuje współobywateli. Narzuca im swoje hierarchie moralne, w których ci, którzy tradycyjnie dominowali, powinni dominować dalej: „Bóg nad Człowiekiem, Człowiek nad Przyrodą, Zdyscyplinowani (Silni) nad Niezdyscyplinowanymi (Słabymi), Bogaci nad Biednymi, Pracodawcy nad Pracownikami, Dorośli nad Dziećmi, Zachodnia kultura nad innymi kulturami, Ameryka (Polska? – M.M.) nad innymi krajami (...). Mężczyźni nad Kobietami, Biali nad Niebiałymi, Chrześcijanie nad Niechrześcijanami, Heteroseksualni nad Gejami”. Sprzeczności w światopoglądzie konserwatywnym wynikają z tego, że owe hierarchie uruchamiane są niezależnie od siebie, przez odpowiednią narrację. Religijność konserwatystów wynika z położenia nacisku na preferencję „Bóg nad Człowiekiem”, sprzeciw wobec przyjęcia bliźnich uchodźców z uruchomienia preferencji co do koloru skóry czy kultury. Narracja „chrześcijańska” pojawia się w czasie dyskusji o aborcji, narracja „surowego karania” w czasie dyskusji o karze śmierci. Dwa obszary preferencji funkcjonują równolegle, co pozwala zachować pozór spójności. Jak dodaje Lakoff, sojusz między konserwatystami a Kościołem wynika z prostego faktu, że Bóg jest kwintesencją Surowego Ojca. Oczywiście konserwatyści wybierają spośród możliwych wizji Boga właśnie tę, a nie np. wizję Boga miłosiernego, ponieważ ta jest mniej spójna z hierarchią wartości konserwatywnych. Chęć pokazywania wyższości i ochrony hierarchii powoduje, że konserwatyści nienawidzą poprawności politycznej. Jako wyraz tolerancji i szacunku jest ona dla nich objawem słabości. Zmuszeni do milczenia przez zmiany w życiu społecznym, w szczególności przez postępującą globalizację, konserwatywni wyborcy są wdzięczni agresywnym politykom za to, że nie boją się publicznie głosić przekonań, które ci wyborcy prywatnie podzielają. A przekonania te to credo Surowego Ojca: Biali są lepsi od Niebiałych, kultura zachodnia lepsza od innych kultur, Ameryka (Polska?) lepsza od... itd. Konserwatyści o wiele chętniej niż liberałowie sięgają też do języka i działań charakterystycznych dla tzw. sprawczości bezpośredniej. Przykładem może być zwalczanie przestępczości przez zwiększenie surowości kar. Rozwiązanie systemowe, a więc np. redukowanie ekonomicznych i kulturowych warunków przestępczości, jest trudniejsze dla wyborców do zrozumienia, a przez to mniej atrakcyjne politycznie. Na gruncie polskim przykładem tego podejścia jest tzw. reforma sądownictwa. Systemowe, a więc nie zawsze bezpośrednio skuteczne, działanie prawa jest przez polityków atakowane. Przykładem takiego ataku jest ulubiona przez Jarosława Kaczyńskiego rama mentalna „imposybilizmu prawnego” czy też narracja wokół reprywatyzacji, zgodnie z którą „wymiar sprawiedliwości zawiódł na całej linii”, a poradzić może jedynie specjalna komisja ds. reprywatyzacji. Niestety, historia sądów doraźnych i trybunałów ludowych uczy nas, że działania bezpośrednie w przypadku sądownictwa nie są dobrym pomysłem. Ta sama historia dowodzi jednak także, że działania polegające na szybkim przecięciu węzła gordyjskiego zdobywają większy poklask niż mozolne rozwiązywanie węzłów w celu ochrony integralności liny. Skoro konserwatyści budują swoją narrację, świadomie bądź nieświadomie, wokół mentalnej ramy Rodziny Surowego Ojca, skoro lewica działa podobnie, wykorzystując ramę Rodziny Opiekuńczej Matki, co może organizować narrację liberałów, którzy z definicji bronią państwa prawa? Pytanie to jest kluczowe, ponieważ PiS w swojej narracji korzysta z obu tych rodzinnych wzorców jednocześnie. Czy istnieje taki model państwa jako rodziny, który byłby kontrpropozycją dla obu „klasycznych” modeli? Demokratyczna rodzina Według amerykańskiego pedagoga Marvina W. Berkowitza najzdrowszym modelem rodziny jest Rodzina Demokratyczna. W modelu tym szanuje się autonomię dzieci, stawia na otwartą komunikację i przejrzystość reguł, a celem wychowania jest ukształtowanie samodzielnego dorosłego. Ten cel odróżnia model Rodziny Demokratycznej od Rodziny Opiekuńczej Matki, która ma tendencję do wychowywania dzieci o wyuczonej bezradności, oraz od Rodziny Surowego Ojca, która ma tendencję do produkowania zahukanych córek i surowych synów, którzy stają się kolejnymi surowymi ojcami. Korzystając z modelu Rodziny Demokratycznej, obrońcy państwa prawa, chcący skutecznie komunikować wartości neoliberalne, mogą budować strategię komunikacyjną na czas, który pozostał do kolejnych wyborów. (A w samej kampanii samorządowej będzie brało udział kil

