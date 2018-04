Marek Świerczyński, PI Co przyniesie Polsce zakup wyrzutni Patriot Patrioty: ćwierć sukcesu, cały patos

Andrzej Hulimka/Reporter Na razie sukces z Patriotami nie jest nawet połowiczny, to ćwierć sukcesu. Po ponad dekadzie przymiarek, analiz, planowania i trzech latach negocjacji polski rząd podpisał z rządem USA umowę na nieco ponad jedną czwartą sprzętu dla ośmiu baterii systemu Wisła. Samych wyrzutni będzie 16 z planowanych w sumie 64, ale z pierwszą transzą kupiliśmy też cały zapas pocisków antybalistycznych i perspektywiczny komputerowy system dowodzenia. Antyrakietowa tarcza to jeszcze nie będzie, dwie baterie to najwyżej dwa parasole, które rozstawimy zapewne w Sochaczewie koło Warszawy i w pobliżu natowskiej bazy w Redzikowie.

Ona również zwie się antyrakietową, ale nie jest w stanie obronić się przed pociskami w nią wycelowanymi. Ten szczebel obrony załatwią polskie Patrioty. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że nawet po zakupie wszystkich ośmiu baterii nie będzie to obrona całego kraju. Żadna tarcza antyrakietowa tego nie zapewni. Co kupiliśmy za 16 mld zł? Głównie utwierdzenie strategicznego sojuszu z USA, bardzo potrzebne w obecnej atmosferze, zepsutej przez ustawę o IPN. Zawarcie z Amerykanami drugiego po F-16 zbrojeniowego kontraktu stulecia nie likwiduje rzecz jasna zastrzeżeń dotyczących wolności słowa i badań naukowych, ale wprowadza długoletnią perspektywę, w której Polska niezmiennie jest ważnym punktem na mapie interesów USA. Jeśli chodzi o obronność, rozmiar ma znaczenie. Cztery radary sektorowe, a więc widzące tylko w kierunku ustawienia anteny, i po cztery wyrzutnie wokół każdego z nich nie dają wielkich szans obrony ani nie zadziałają odstraszająco, jeśli Putin pomyśli o wystrzeleniu salwy kilkudziesięciu Iskanderów. Osiem baterii, połączonych w wielowarstwowy system obrony powietrznej i antyrakietowej – to inna historia. Ale to zobaczymy najprędzej pod koniec przyszłej dekady, pod warunkiem realizacji nie tylko drugiej fazy Wisły i pełnego wykorzystania offsetu, ale również zamówienia zestawów krótkiego zasięgu Narew. Koszty całości? Trudne do oszacowania, optymiści mówią o 40, pesymiści o 60 mld zł. Obrona powietrzna to droga „zabawka", systemy antyrakietowe zaś to w sklepie z zabawkami najwyższa półka. Zanim tyle zapłacimy, można chwilę napawać się dumą. Skoro kupiliśmy bilet na długą podróż w pierwszej klasie do krainy bezpieczeństwa i potęgi, można go pokazać światu. Patos wygłaszanych na uroczystości podpisania przemówień obezwładniał lepiej niż jakikolwiek system uzbrojenia. W hali produkcyjnej zakładów radarowych na Pradze zjawili się prezydent, premier i minister obrony, choć ze strony USA przyjechała jedynie szefowa departamentu eksportu uzbrojenia w Pentagonie, nie pofatygowali się też najważniejsi prezesi trzech firm dostawców. Ze spotu MON dowiedzieliśmy się, że od tej pory „nad Wisłą jest bezpiecznie", choć filmik eksponował głównie starego typu wyrzutnię Patriot, która nie znalazła uznania naszych wojskowych. Podobny błąd powieliła w swoich materiałach graficznych PGZ. Polska została 15. klientem systemu Patriot na świecie, ale ważniejsze, że będzie pierwszym, który zakupi przyszłościową wersję Patriota, wyposażoną w sieciowy system dowodzenia IBCS. Jeśli uda się dopiąć drugą część umowy na dookólne radary i ściągnąć do kraju technologię produkcji rakiet przechwytujących, Polska ma poważną szansę zostać posiadaczem najnowocześniejszego systemu obrony powietrznej na Zachodzie. Czy jednak o wystrzeleniu polskiego Patriota będzie decydować wyłącznie polski palec? Pytania o mityczne kody źródłowe pojawiają się przy każdym zakupie uzbrojenia. Bądźmy poważni. Jeśli mamy minimum zaufania do oficerów Wojska Polskiego prowadzących postępowanie i poważnie traktujemy amerykańskich dostawców – trzech globalnych

