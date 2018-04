Senatorowie z USA przeciw projektowi ustawy reprywatyzacyjnej Karp a reprywatyzacja polska Czy zarzut amerykańskich senatorów o krzywdzeniu amerykańskich Żydów przez pisowską reprywatyzację jest słuszny?

Kolejny kryzys dyplomatyczny wywołany samochcąc przez PiS. Premier Mateusz Morawiecki ma problem: list od 58 senatorów USA, czyli większości stuosobowego Senatu. Protestują przeciwko projektowi ustawy reprywatyzacyjnej przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości pod kierownictwem wiceministra Patryka Jakiego. Ustawa została w połowie lutego zwrócona ministerstwu przez Radę Ministrów. Teraz senatorzy w liście do Mateusza Morawieckiego piszą, że dyskryminuje ona amerykańskich Żydów, bo przewiduje, że beneficjentami reprywatyzacji mogą być tylko ci, którzy byli obywatelami w dniu odebrania im majątku i są nimi dzisiaj. Listu senatorów USA mogłoby nie być, gdyby nie atmosfera wywołana ustawą o „pomawianiu narodu”. PiS pobudził w Polsce antysemickie nastroje, przyprawił nam gębę antysemitów. I dał pretekst do interwencji senatorom USA, którzy zabiegają o akceptację przez Kongres i prezydenta Trumpa przyjętej w grudniu zeszłego roku przez Senat ustawy zobowiązującej amerykańskie władze do wspierania – dyplomatycznego, ale i sądowego – dochodzenia przez organizacje i osoby prywatne roszczeń majątkowych amerykańskich Żydów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Będąc w Australii, dowiedziałam się, że ma ona nieustanny problem ze sprowadzaniem obcych gatunków zwierząt i roślin, które zaburzają rodzimy ekosystem. Zaczęło się od słynnych królików. Teraz borykają się z karpiami, które tak rozmnożyły się we wszelkich stawach i jeziorach, że wyparły inne ryby, wyniszczyły wodną roślinność i zatruwają wody. Z inwazyjnymi gatunkami walczy się tam przez sprowadzanie innych obcych gatunków, które mają je wygubić. A potem te z kolei się rozpleniają, zaburzając ekosystem jeszcze bardziej. Australijski problem z karpiami przypomina działalność Patryka Jakiego i PiS, zaburzającą różne ekosystemy: społeczny, dyplomatyczny, prawny, a nawet leśny. Przykład podstawienia samemu sobie nogi przez Patryka Jakiego jest szczególnie spektakularny. Ale to samo można powiedzieć np. o „reformie” sądownictwa, która zaburzyła ekosystem naszych stosunków z Unią Europejską i nasz ekosystem prawny tak dalece, że nie wiadomo, czy i jak w przyszłości będzie można przywrócić jego równowagę. A na razie PiS mnoży kolejne wynalazki prawne do zwalczania tego, co napsuł. Np. przeforsował ustawę „o pomawianiu narodu”, a teraz usiłuje ją uśmiercić za pomocą Trybunału Konstytucyjnego, który wcześniej sam śmiertelnie zatruł. Ustawą o „pomawianiu” uśmiercił zaś ustawę reprywatyzacyjną. Niedoskonałą, bo rekompensata ma być zależna od woli władzy, a ta – od stanu finansów państwa. Ale dałoby się ją poprawić. I była to pierwsza od lat poważna nadzieja na rozwiązanie problemu, który – wracając do metafor biologicznych – jest ropiejącym wrzodem. Czy zarzut amerykańskich senatorów o krzywdzeniu amerykańskich Żydów przez pisowską reprywatyzację jest słuszny? To zależy. Rozwiązanie, że rekompensaty należą się tylko obywatelom lub ich spadkobiercom w pierwszej linii

