Z życia sfer Jak Polska kręci światem Polacy wymyślili wiele ciekawych rzeczy, a mogli wymyślić więcej.

W mediach pojawiają się różne nienaukowe teorie na temat Polski. Rozgłasza się np., że świat nie kręci się wokół Polski, chociaż wystarczy włączyć TVP albo posłuchać polityków PiS, żeby się zorientować, że jednak się kręci, a to, że się nie kręci, jest zwykłym złudzeniem wynikającym z przyjęcia niewłaściwej antypolskiej optyki. Teoria, zgodnie z którą świat nie kręci się wokół Polski, została już dwa lata temu obalona przez prezesa Kaczyńskiego, który wstrzymał Polskę i poruszył tym świat. Powodem był prawdopodobnie brak sympatii, zrozumienia i zaufania prezesa do świata. Ale – jak wiadomo – świat prezesowi też nie ufa i nie darzy go sympatią, dlatego nie dziwię się, że prezes uznał, że Polska nie po to tyle dała światu i doznała od niego tak wielu krzywd, żeby teraz musieć się jeszcze wokół niego kręcić. Np. Polska dała światu Polaków, którzy są wyjątkowi i przez to słynni w świecie. Polak był zarówno papieżem Janem Pawłem II, jak i pierwszym polskim kosmonautą Mirosławem Hermaszewskim czy pierwszym w świecie olimpijczykiem, który zjechał na sankach, nic nie widząc, bo zapomniał gogli. Polak z Warszawy jest dziś naszym piłkarzem Lewandowskim, o którego zabiegają najsłynniejsze kluby świata. A skromny Polak z Zęba na Podhalu – Kamilem Stochem, który pokazuje światu, że jak Polak chce, to skoczy tak daleko, że inni mogą mu skoczyć. Z drugiej strony wielu tych, którzy Polsce szkodzili i za których Polska musi się dziś wstydzić, jak się okazuje wcale nie było Polakami, tylko Żydami, komunistami albo jednymi i drugimi jednocześnie. Polska dała światu przełomowe wynalazki, takie jak sędzia dubler, podkomisja smoleńska, nowelizacja ustawy o IPN czy uzdrawiające ampułki z krwią Jana Pawła II

