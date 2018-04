Janusz Wróblewski Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego w konkursie głównym w Cannes Wojna w Cannes

Red Carpet Report on Mingle Media TV/Flickr/Wikipedia Paweł Pawlikowski Długo wyczekiwany film laureata Oscara Pawła Pawlikowskiego będzie pierwszym od 28 lat polskojęzycznym obrazem zakwalifikowanym do głównego konkursu w Cannes. Ostatnim filmem po polsku ubiegającym się o Złotą Palmę było „Przesłuchanie”, wcześniej „Krótki film o zabijaniu”. „Zimna wojna” będzie też pierwszą od czasu „Pianisty”, czyli od 16 lat, polską koprodukcją (do budżetu dołożyli się Francuzi i Brytyjczycy) startującą w canneńskim konkursie. Już same te liczby wskazują, że stało się coś wyjątkowego.

