Polityka i obyczaje

Czyżby Piotr Zaremba przejrzał na oczy? W magazynowym wydaniu „Polska. The Times” pisze: „Jeśli Antoni Macierewicz opowiada dziś wyborcom prawicy, że w Polsce silny jest »układ Jaruzelskiego«, że rządzi polskim wojskiem, robi im wodę z mózgu. Buduje mity, szkodliwe złudzenia. Z tego punktu widzenia weto prezydenta [wobec ustawy degradacyjnej] jest może i czymś w rodzaju otrzeźwienia”. Może i czymś. W wywiadzie dla gazety.pl politolog i watykanista prof. Arkadiusz Stempin zauważa: „relacje między Kościołem a państwem zaczynają przypominać końcówkę lat 80., kiedy to władza komunistyczna, czując, że spada po równi pochyłej, próbowała ratować się poprzez flirt z Kościołem. Ułatwiając mu posługę duszpasterską, ale i wyposażając w ornamentykę władzy. Stąd polski Kościół i dziś potrzebuje splendoru, tej ornamentyki władzy. A biskupi nie chcą jeździć starym fordem jak papież Franciszek. Bo inaczej stracą autorytet. Dlatego wielu z nich, nie tylko w Polsce, czeka na odejście Franciszka i marzy o tym, że zostanie wybrany nowy Benedykt XVII”. Z komentarza Kamila Durczoka na portalu silesion.pl: „Decyzja o obcięciu politykom wynagrodzeń jak w soczewce pokazuje sposób myślenia Kaczyńskiego. Państwo to ja – mówi Prezes. A skoro tak, to ja decyduję o wszystkim. O mediach, o sądach, o Trybunale Konstytucyjnym, wreszcie o tym, ile zarabiają wszyscy wokół. (...) To oczywiście realny socjalizm. Socjalistycznej szkoły myślenia jaskrawiej pokazać się nie da. Krok dalej jest już tylko wyrównanie płac nas wszystkich. A potem ubranie Polek i Polaków w granatowe mundurki. To niebywałe, z jak bezczelną otwartością Kaczyński obcina ludziom płace. I jak cholernie nieuczciwa jest to droga”. Paweł Lisicki, szef „Do Rzeczy”, znów nie rozumie prezesa: „Obniżka pensji dla posłów i senatorów to zatem pomysł zły, bo musi on prowadzić do selekcji negatywnej. Jeszcze gorsze jest odebranie ministrom i wiceministrom nagród. (...) Co gorsza, decyzja prezesa może powodować wprowadzenie nieformalnego cenzusu wieku i majątku: okaże się, że polityką mogą się zajmować albo ludzie pochodzący z bardzo bogatych rodzin, albo ludzie, którzy nie muszą się troszczyć o utrzymanie bliskich, być może samotni emeryci [aluzja?]. Co to ma wspólnego ze sprawiedliwością społeczną i logiką, nie pojmuję”. Eliza Olczyk i Joanna Miziołek z „Wprost” jak co tydzień serwują „Niedyskrecje parlamentarne”: „w otoczeniu premiera panuje absolutne przekonanie, że układ, który stworzył Kaczyński, jest dysfunkcjonalny, bo szef rządu z każdym drobiazgiem musi biegać na Nowogrodzką. (...) Morawiecki, który sam zabiegał o wejście do rządu Marka Suskiego, bliskiego współpracownika Kaczyńskiego, sądził, że to wystarczy, by prezes dał mu trochę swobody, a nie podejrzliwie patrzył na każdy jego ruch (...). Tymczasem Suski w rządzie, a podejrzliwość pozostała”. Prof. Andrzej Zybertowicz wraz z żoną Katarzyną ostrzegają w „Sieci”: „Na każdym polityku obozu dobrej zmiany winno ciążyć do bólu przeświadczenie, że tym razem naród nie wybaczy porażki. Tym razem to nie są tylko rachunki między władzą a elektoratem, gry polityczne z opozycją, gry polityczne na arenie międzynarodowej. Zobowiązaliście się na więcej. Zobowiązaliście się na naprawdę bardzo wiele. Może zbyt wiele? (...) Naród polski tym razem nie wybaczy. Bo być może drugiej szansy na rekonstytucję narodu nie będzie”. Ministrowie Błaszczak i Brudziński jako rekonstytuatorzy narodu? To nawet nie jest śmieszne. W „Newsweeku” Zbigniew Hołdys ma pretensje do młodzieży: „Po raz pierwszy w życiu, po 50 z górą latach bezustannej młócki o jej prawa, stawania w jej obronie, wrzeszczenia w jej imieniu w uszy zdegustowanych staruchów i setkach spotkań zrozumiałem, że w niej nie ma płomienia. Nie buzuje w niej głód zmiany. Zaakceptowała świat, jaki dostała w prezencie”. Krzysztof Varga podśmiewa się w „Dużym Formacie” z w

