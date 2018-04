Znamy termin eurowyborów. Dlaczego to ważne?

Parlament Europejski zdecydował, że wybory europejskie odbędą się w dniach 23-26 maja 2019 roku, co oznacza, że w Polsce europosłów wybierzemy w niedzielę 26 maja. Naszych przedstawicieli będzie tym razem 52, o jednego więcej niż w poprzedniej kadencji. To efekt brexitu.

Co wiemy o eurowyborach?

Kampania jeszcze się nie zaczęła, ale o samych eurowyborach sporo już wiemy.

Trzy czwarte Polaków ta bitwa nie obchodzi. Nieważne, ile się będzie mówiło i pisało o kampanii, niezależnie od najsłuszniejszych komentarzy o tym, jak ważna jest Unia dla Polski, niezależnie nawet od poparcia dla członkostwa w Unii – frekwencja wyborcza znów zmieści się w przedziale między 20 a 30 proc. W 2014 r. głosowało niecałe 24 proc. uprawnionych, trochę ponad 7 mln osób.

Frekwencja będzie, jak zawsze, bardzo nierówna w całej Polsce. Ruszą się metropolie. W 2014 r. głosowało 40 proc. mieszkańców Krakowa, 38 proc. – Warszawy, ponad 30 proc. w Trójmieście, Poznaniu, Katowicach i we Wrocławiu. Nic nie wskazuje na to, by w 2019 r. miało być inaczej.

Kombinacja tych dwóch czynników – niskiej frekwencji w całym kraju i stosunkowo wysokiej mobilizacji mieszkańców wielkich miast – będzie miała polityczne znaczenie za rok 26 maja.

Kampania europejska jest stosunkowo tania, największe partie wydają na nią połowę tego, co na wybory parlamentarne czy samorządowe.

Nie trzeba mieć rozbudowanych struktur. Okręgów jest raptem 13, a więc wystarczy 130 kandydatów, by obsadzić listy wyborcze. Już nieco ponad 300 tys. głosów zapewnia sforsowanie progu wyborczego, a przy proporcjonalnej ordynacji daje to gwarancję mandatów. Wszystko to razem – mizerna frekwencja, niskobudżetowość, niski próg wyborczy i niewielkie wymogi co do struktur – tworzy specyfikę wyborów, niepodobnych do żadnych innych.