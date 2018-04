Jacek Żakowski „Oni” i „my”, czyli jacy są Polacy Oni są jacyś inni „Oni” mają naród, wyklętych i Smoleńsk. A „my”? „Oni” mają strach przed uchodźcami, Żydami, Rosjanami i Niemcami, Brukselą. A „my”?

Igor Morski/Polityka Tworzymy sobie inne historyczne narracje, inaczej więc widzimy też współczesne szanse i zagrożenia, a zwłaszcza mamy inny stosunek do ludzi. Co może „nas” połączyć tak jak „ich”? Nic! Odpowiadam od razu, żeby nie owijać w bawełnę. Bo trzeba rozwiać złudne i frustrujące wciąż pokutujące nadzieje. Polska prozachodnia i demokratyczna nigdy nie będzie taka, jak Polska ksenofobiczna i autorytarna. Jesteśmy inni. Jeśli będziemy świadomie, uczciwie i wyraziście inni, będzie nas coraz więcej. Podział jest wewnątrz Myślicie, że jesteśmy inni, bo więcej wiemy, inaczej nam się ułożyło życie, jesteśmy bardziej otrzaskani w świecie?

Oni szli ze swoimi dziwnymi poglądami po władzę często już otrzaskani, wykształceni, zamożni. Nie mniej niż my. A inni. Z tą naszą kompetencją, zamożnością, otrzaskaniem też nie ma co przesadzać. W sprawach międzynarodowych Grzegorz Schetyna, zostając ministrem, nie był bardziej zaawansowany niż Jacek Czaputowicz. W sprawach zdrowia Konstanty Radziwiłł nie był zorientowany gorzej niż Bartosz Arłukowicz. W edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska nie była bardziej biegła niż Anna Zalewska. Z prostych parametrów nie wynika, że ich elity są z Marsa, a nasze są z Wenus. Elektorat akceptujący autorytarny zwrot (PiS, Kukiz’15 etc.) i demokratycznych wyborców (PO, Nowoczesnej, SLD, PSL, Razem etc.), czyli dwa wielkie plemiona polskiej polityki, też politycznie dzieli więcej niż biografie. Są ich emeryci i nasi. Ich profesorowie i nasi. Ich biznesmeni i nasi. Ich studenci, związkowcy, nauczyciele i nasi. Po obu stronach są aparatczycy poprzedniego systemu i byli opozycjoniści. Po obu są bohaterowie i koniunkturalne gnidy. Po obu są ateiści, ultrakatolicy, arystokraci i potomkowie chłopów. W każdej z tych grup „my” i „oni” jesteśmy dość liczni, żeby się przekonać, iż pozycja w stratyfikacji społecznej, podziale bogactwa, wykształceniu, miejscu pracy, pochodzeniu społecznym nie determinuje podziałów politycznych. Różnica nie jest na zewnątrz. Czyli musi być wewnątrz. W tym, jacy jesteśmy, a nie, kim jesteśmy. Czym jest to coś w nas, co nas politycznie określa i różni, decydując o tym, że „nas” nie łączy to, co „ich”? Do mnie najbardziej przemawia trop, który wskazał interesujący się Polską amerykański psycholog prof. Philip G. Zimbardo – autor słynnego „eksperymentu więziennego” pokazującego, jak łatwo obudzić w nas okrucieństwo. Zdaniem Zimbardo świat, który widzimy, jest w oczach każdego z nas inny. Żyjąc razem, żyjemy jednak gdzie indziej. „Wskutek regularnej koncentracji na jednym z horyzontów czasowych – piszą Zimbardo i Maciej Stolarski w książce „Polska na kozetce” – możemy wykształcić w sobie nawyk postrzegania rzeczywistości w określony sposób”. Tak powstają „jednostkowe profile perspektywy czasowej” powodujące, że jedni myślą głównie o przeszłości, a inni – o teraźniejszości albo o przyszłości. Zmiana profilu wymaga terapii, jakiej poddawani są np. pacjenci ze stresem pourazowym (PTSD). „Koncentracja” formująca ów osobisty profil to może być atmosfera domowa, nastrój środowiska, kultura, w której wyrastamy. Profil powstaje niezauważalnie, a skutki ma kapitalne. W moim pokoleniu nawet stan wojenny jedni pamiętają głównie jako traumę, a drudzy głównie jako przygodę. Niezależnie od tego, po której byli stronie i co przeżyli. Różnica wynika z „oprogramowania”, czyli „orientacji temporalnych”. Orientację nastawioną na traumy przeszłości (też podwórkowe, domowe etc.) Zimbardo nazywa negatywną orientacją przeszłościową. Orientację zorientowaną na miłe chwile przeszłości – pozytywną orientacją przeszłościową. Jarosław Kaczyński, który niczego złego w stanie wojennym osobiście nie doznał, i Mateusz Morawiecki, którego dręczyła SB, pamiętają i wspominają traumę, podobnie jak duża część młodych historyków IPN oraz wyborców PiS demonstrujących negatywne orientacje czasowe. A Adam Michnik czy Władysław Frasyniuk, którzy spędzili długie lata w więzieniach Jaruzelskiego i osobiście doznali brutalności funkcjonariuszy Kiszczaka, podobnie jak prof. Andrzej Friszke, który stan wojenny przeżył i przebadał, oraz większość „nas” pamięta raczej wyzwania, przygody, małe prywatne zwycięstwa, które odnosili, nawet siedząc w peerelowskich więzieniach lub zna je z relacji. Ekspresja odmienności W „ich” relacjach pierwszoplanowe role grają komuniści i zło, które nam robiono. W „naszych” dominuje walka z komuną. „Oni” czczą głównie krzywdy ofiar, „my” głównie sukcesy bohaterów. Te różnice widać w sposobie upamiętniania katastrofy smoleńskiej. „Oni” chcą upamiętniać cierpienie. „My” – pouczające nieszczęście. To nie jest polityczny zamysł. To ekspresja naszej odmienności. Dlatego ich przekonuje raczej Antoni Macierewicz, a nas Jerzy Miller. Różnice podejścia do PRL i Smoleńska mogą być rozmaicie racjonalizowane, ale decydują emocje zaszyte w orientacjach czasowych. One decydują też o tym, czy dawni antykomuniści czują dziś potrzebę karania Kiszczaka lub Jaruzelskiego. Różnica dotyczy całego naszego życia. W większości rodzin znajdzie się pogodny dziadunio zadręczający wnuki historiami o tym, jak dowalił Niemcom, komunie, szefowi i jak wspaniale smakowała szczawiowa babci. W większości rodzin jest też straszny dziadunio nudzący dzieci historiami o tym, jak go Rosjanie, komuna, szefowie dręczyli i jak ręce bolały od zrywania szczawiu. To ma polityczne znaczenie. Tworzymy sobie inne historyczne narracje, inaczej więc widzimy też współczesne szanse i zagrożenia, a zwłaszcza mamy inny stosunek do ludzi. Gdy w pamięci dominuje trauma – szukamy rewanżu, czujemy bezradność (inni wciąż coś nam robią), mamy poczucie krzywdy, zgłaszamy roszczenia. Gdy we wspomnieniach dominuje przyjemność – eksponujemy dumę i, czując swoją sprawczość, szukamy nowych osiągnięć, by mieć nowe powody do dumy. Dlatego „oni” tak się wściekają na radosnego czekoladowego orła, a nas tak drażnią ponure miesięcznice. Wobec teraźniejszości Zanurzenie w historii jest polską tradycją, która wpływa na dzisiejszą politykę, więc orientacje wobec przeszłości wyznaczają front podziałów. Ale istotnie różni nas też orientacja wobec teraźniejszości. U „nich” dominuje „teraźniejszy fatalizm” związany z poczuciem braku kontroli nad losem i bezradności wobec rzeczywistości. Stąd ciągłe gadanie, że trzeba wstać z kolan (czyli odzyskać kontrolę), i nieustanne poszukiwanie spisków (żeby tłumaczyć bezradność działaniem ukrytych sił), poczucie krzywdy i szukanie bezpieczeństwa w grupie. „Kupą mości panowie!”. W kupie (narodzie, rodzinie, politycznym plemieniu, kościele, partii, tłumie kibiców) można się schować, zredukować poczucie bezradności, odzyskać wrażenie kontroli nad częścią swojego losu, w zamian oddając jego resztę. To sprzyja posłuszeństwu oraz dyscyplinie. U „nas” dominuje postawa, którą Zimbardo nazywa „teraźniejszym hedonizmem”, czyli dążenie do „maksymalizacji różnych przyjemnych doznań”. Chętnie widzimy miłą „zieloną wyspę” tam, gdzie „oni” widzą straszną „Polskę w ruinie”. „Oni” skupiają się na unikaniu przykrości. „My” – na szukaniu przyjemności. „Oni” wciąż czegoś bronią (rodziny, tożsamości etc.). „My” raczej zdobywamy (Europę, pozycję, rynki). „Nam” chowanie się w grupie niewiele daje, bo przyjemności doznaje się indywidualnie. Żeby maksymalizować przyjemność, trzeba rywalizować. Przydatna może być najwyżej współpracująca grupka. Siłą rzeczy jesteśmy więc bardziej indywidualistyczni i mniej zdyscyplinowani niż „oni”. No i jest jeszcze problem przyszłości. Im bardziej jesteśmy skłonni o niej myśleć, tym łatwiej rezygnujemy z drobnych doraźnych przyjemności i nagród na rzecz większych, które chcemy zdobyć za jakiś czas. Tu też widać wyraźne różnice. „My” wychylamy się w przyszłość, więc bardziej przemawia do nas język inwestycji, oszczędności, ochrony środowiska, zrównoważonego budżetu. „Nasze” oburzenie na wycinkę puszczy dla „nich” było niepojęte, bo wynikało z tego, że wyżej stawiamy zachowanie natury, a niżej doraźne korzyści ekonomiczne z eksploatacji lasu. Do „nich” przyszłość przemawia słabiej niż teraźniejszość, więc więcej uwagi poświęcają dzieleniu tego, co jest. Dlatego ważniejsze jest dla „nich” to, o ile lepsze jest życie dzięki rozdawanym przez PiS prezentom socjalnym, a „my” wyraźniej widzimy cenę, którą trzeba będzie zapłacić. Kiedy minister Waszczykowski mówił „Bildowi”, że „nie chce świata złożonego z cyklistów i wegetarian”, wyrażał różnicę między „nami” a „nimi”, bardziej niż „my” zwróconymi w przeszłość. Bo sport i zdrowe jedzenie to produkt orientacji, która skłania do inwestowania w swoją przyszłą formę. A niechęć do „cyklistów i wegetarian” to próba konserwowania świata, jaki był. Z podobnego powodu oni są przekonani, że w imię sprawiedliwości rozliczającej przeszłość trzeba Niemcom mówić o reparacjach, nawet jeśli nie będzie z tego korzyści w przyszłości, bo nigdy nam ich nie wypłacą. A „my” uważamy, że nie warto psuć atmosfery, bo to negatywnie zaważy na przyszłych stosunkach. I z podobnego powodu „nasz” lider, Donald Tusk, gra w piłkę, a „ich” lider, Jarosław Kaczyński, czyta historyczne książki i sportów nie uprawia. Nawet jeżeli prawdziwy jest slogan PZPN, że „łączy nas piłka”, to „nas” bardziej łączy granie (jako sprawcza inwestycja w siebie i relacje), a „ich” kibicowanie (jako zatopienie się w stadionowym tłumie). Dlatego „oni” rządzą na stadionach, a „nasza” gazeta robi akcję „Cała Polska biega”. Nie jest przypadkiem, że PO wymyśliła „Orliki”, a PiS – strzelnice. „Orlik” to produkt orientacji bardziej przyszłościowej (sport to zdrowie) i sprawczej, a strzelnica to wyraz orientacji lękowej i reaktywnej (obrona w razie ataku). Co więc może połączyć „nas” tak, jak połączeni są „oni”? Słaba nadzieja, że biegacze stopią się w eszelon tak, jak się stapiają kibole. Ale jak wynika z tego, co piszą Zimbardo i Stolarski – mimo wszystkich absurdów zwróconej w traumatyczną przeszłość edukacji, mimo cierpiętniczej polityki historycznej uprawianej po 1989 r., mimo siejącego lęk populizmu prawicy od Rokity po Macierewicza, jesteśmy – lub do niedawna byliśmy – społeczeństwem mniej mrocznym, niż można sądzić z historii i naszego dominującego wyobrażenia o sobie. A przynajmniej daleki od mroczności obraz pokolenia Polaków mających dziś 30–40 lat pokazały badania porównawcze, których wynik trzy lata temu opublikował międzynarodowy zespół kierowany przez Annę Sircovą. Ku przeszłości Z badań Sircovej wynika, że Polacy bardziej niż inni Europejczycy pozytywnie postrzegają przeszłość, a osób z mroczną perspektywą jest w Polsce z grubsza tyle, co średnio w Europie. Nasza perspektywa współczesności też jest bardziej pozytywno-hedonistyczna niż średnia europejska, a fatalizmu jest w Polsce wyraźnie mniej niż gdzie indziej. Stosunek do przyszłości mamy zbliżony do średniej. Wyróżnia nas trochę większe zwrócenie ku przeszłości kosztem teraźniejszości, ale jest to raczej dobra przeszłość. Dominuje tak zwany „profil zrównoważony” (tylko w Estonii jest go trochę więcej). Czyli jesteśmy zaskakująco zdrowym społeczeństwem. Jeżeli przez dekadę dzielącą nas od badań Sircovej, które analizują Zimbardo i Stolarski, w Polsce nie zaszła zasadnicza kulturowa zmiana (a takie zmiany trwają raczej pokolenia niż lata), to wniosek jest prosty. To, co „ich” spaja, budząc „naszą” zazdrość, może skutecznie spajać sporą mniejszość, ale nie jest ofertą mogącą łączyć polską większość. Co łączy większość? Po pierwsze, umiarkowany hedonizm, czyli możliwie dobre życie teraz; po drugie, nostalgiczne wspomnienia; po trzecie, dość odpowiedzialny stosunek do przyszłości. Takiej oferty po stronie demokratycznej nie ma. Dlaczego nie ma? Zapewne polityczna elita opozycji jest dużo mniej zdrowa niż prodemokratyczna większość. Większość opozycji reprezentuje (przynajmniej publicznie) orientacje czasowe podobne do prezentowanych przez autorytarną mniejszość. Ma to historyczne korzenie w doświadczeniu antykomunistycznej opozycji, ale dla nas ważne jest, że tak jest. Sądząc po objawach, demokratyczna opozycja reprezentuje podobne czasowe orientacje jak PiS, tylko w mniej patologicznej formie. Dominująca narracja obozu demokratycznego od 1989 r. składa się ze straszenia zbrodniczym socjalizmem i złym Peerelem (na przekór rosnącej nostalgii), z żądania kolejnych wyrzeczeń od kolejnych grup (na przekór hedonizmowi) i z beztroskiego stosunku do przyszłości

