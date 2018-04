Minister Rafalska podpisała porozumienie sama ze sobą

Protestujący od tygodnia w Sejmie rodzice niepełnosprawnych dzieci odrzucili proponowane przez rząd porozumienie, bo władza obiecała im spełnienie tylko jednego postulatu: zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, co oznacza podwyżkę o 160 zł. Oni domagają się przede wszystkim 500 zł dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia (takie 500 plus dla dorosłych dzieci, które do końca życia będą wymagać opieki).

Z kim minister Rafalska podpisała porozumienie?

Żeby wyjść z twarzą, minister Elżbieta Rafalska podpisała porozumienie sama ze sobą, czyli z Krajową Radą Konsultacyjną działającą przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Członkowie Rady zostali wybrani przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza. Zasiadają w niej przedstawiciele ministerstw, samorządów i organizacji samorządowych.

Członkiem Rady jest m.in. bliski współpracownik Jarosława Gowina Michał Wypij. Porozumienie zaproponowane przez minister Rafalską podpisało także kilka organizacji pozarządowych, m.in. Fundacja Aktywizacja, Fundacja Integracja, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Szansa dla Niewidomych i Fundacja Pomóż Innym, której szefuje Ewa Krawczyk, asystentka społeczna Kornela Morawieckiego, ojca szefa rządu.

Protest rodziców trwa

Po ceremonii podpisania porozumienia w Centrum Dialogu Społecznego rzeczniczka rządu ogłosiła, że zawarto porozumienie z „przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych”.

Protest rodziców zatem trwa, a rozgoryczenie rośnie, bo działania rządu odebrano jako próbę podziału niepełnosprawnych na lepszy i gorszy sort. Matki niepełnosprawnych powtarzają jak mantrę: rząd PiS zachęca kobiety do rodzenia chorych, niepełnosprawnych dzieci, daje im jednorazową zapomogę 4 tys. zł, a potem umywa ręce.