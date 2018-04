Dlaczego rząd porozumiał się tylko z częścią niepełnosprawnych?

Męska część familii Morawieckich (dokładniej senior Kornel i junior Mateusz) nie jeden raz deklarowała, że prawo nie jest najważniejsze, ponieważ najważniejsze są ludzkie życie i bezpieczeństwo. Obaj panowie ujmowali też rzecz bardziej abstrakcyjnie, powiadając, że sprawiedliwość idzie przed prawem. Tego rodzaju maksymy mają to do siebie, że ich jedynym efektywnym testem są konkretne aplikacje. Pisząc poprzedni felieton o nadmiarowej produkcji kiełbasy wyborczej, nie przypuszczałem, że już w dniu jego publikacji (sobota 21 kwietnia) zdarzy się sytuacja nieźle sprawdzająca szczytne zasady pp. Morawieckich.

Bardziej zresztą chodzi o juniora, tj. obecnego premiera Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, ponieważ marszałek senior zawsze może oświadczyć, że prawi (lub raczej sprawiedliwi – to słowo należy w tym zdaniu rozumieć jako czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej) we własnym imieniu. Natomiast p. Mateusz reprezentuje rząd trzymający władzę i jego słowa muszą być traktowane jako wyrażające oficjalne stanowisko, tym bardziej że zostało także zaprezentowane przez p. Szydło (wicepremierkę od spraw społecznych) i p. Rafalską (ministrę od pracy i polityki społecznej) oraz w dużej mierze koresponduje z opinią p. Dudy.

Czytaj także: PiS traci z każdym dniem protestu rodzin osób niepełnosprawnych

Prawa osób niepełnosprawnych w Polsce

Rzeczonym testem jest stosunek rządzących do osób niepełnosprawnych (czasem stosują skrót ON), nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Jak wiadomo, od 18 kwietnia trwa w Sejmie protest opiekunów (przede wszystkim matek) osób niepełnosprawnych wraz z tymi drugimi. Nie będę rozważał szczegółowych postulatów dotyczących zwiększenia wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu opieki nad ON. Wystarczy informacja, że pokrycie najpilniejszych potrzeb kosztowałoby budżet 4,8 mld zł rocznie. Ponadto Rada ds. Ochrony Niepełnosprawnych domaga się rozmaitych posunięć prawnych, w tym ratyfikowania tzw. Protokołu Fakultatywnego do Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.

Sama konwencja została ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o ratyfikację tego protokołu na początku 2016 roku. Pani Rafalska odpowiedziała, że rząd ma istotne zastrzeżenia, np. co do konieczności przeprowadzenia znaczących zmian w przepisach dotyczących instytucji ubezwłasnowolnienia, dopuszczalności aborcji oraz zawierania małżeństw przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. Zauważyła, że osoby niepełnosprawne mają możliwość dochodzenia swoich praw przed polskimi sądami. RPO poinformował ONZ o problemie. W rezultacie organizacja ta zapytała na początku kwietnia rząd polski o przestrzeganie praw ON. Odpowiedź nie jest jeszcze znana. I tak dziwi, że TVN Info nie poinformowała o tym, że p. Bodnar naskarżył na swój ojczysty kraj, oraz że protest w obronie ON jest polityczną zagrywką typu „ulica i zagranica”. Przecież rozpoczął się dwa tygodnie po wystąpieniu RPO, a więc nieprzypadkowo. Kilka dni wcześniej ONZ, zapewne zaniepokojona kampanią na rzecz leczenia LGBT w Polsce, zapytała rząd polski o kwestię leczenia homoseksualizmu. Ciekawe, co p. Morawiecki (lub ktoś w jego imieniu) odpowie, i czy w ogóle to uczyni.

Zobacz także: Matka niepełnosprawnej dorosłej o codziennych wyzwaniach

Porozumienie „z częścią środowiska”

Kompetentna ocena tego, czy państwo stać na wydatkowanie 4,8 mld rocznie na rzecz poprawy sytuacji ON, należy do ekonomistów. Wszelako 4,8 to cztery razy więcej niż koszt wyprawek dla uczniów. Może gdyby dokonać bilansu tego, co w wydatkach na cele społeczne jest rzeczywistą potrzebą, a co jeno kiełbasą wyborczą, udałoby się dość prędko znaleźć pieniądze dla tej grupy społecznej.