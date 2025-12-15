Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Wojciech Szacki, Polityka Insight
Wojciech Szacki, Polityka Insight
15 grudnia 2025
Kraj

Notatnik polityczny. Czarzasty i Hołownia jako przypadki odmienne, a w PiS wojna rozumu z emocjami

15 grudnia 2025
Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty w Sejmie Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty w Sejmie Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl
Czarzasty triumfuje, Hołownia jest na wylocie. Pierwszy umie znosić porażki, a kiedy dostrzeże okazję, wyciska ją jak cytrynę. Tego wszystkiego zabrakło drugiemu, który czekał, aż wszystko zostanie mu podane na srebrnej tacy, bo przecież jest taki fajny.

Traf chciał, że w jednym tygodniu rozstrzygnęły się losy liderów dwóch koalicyjnych partii. Włodzimierz Czarzasty, nowy marszałek Sejmu, wywalczył reelekcję jako szef Nowej Lewicy. Były marszałek Sejmu Szymon Hołownia pożegnał się zaś ostatecznie z fotelem przewodniczącego Polski 2050 i w dziwacznym liście do działaczy pisał coś o „wewnętrznym szmalcowniku”, który wynosi informacje do mediów, a także o tym, że do końca rozważał jednak start w wyborach na szefa partii.

Czarzasty rozumie politykę, Hołownia nie

Triumf Czarzastego i upadek Hołowni jawią się dziś jako coś oczywistego, ale przecież jeszcze dwa lata temu było w zasadzie odwrotnie. Lewica przyjęła wynik wyborów parlamentarnych z rozczarowaniem; zaledwie 8,6 proc., mniej mandatów niż w 2019, a sam Czarzasty startujący w swoim okręgu z pierwszego miejsca przegrał z nieznanym Łukaszem Litewką. Wicepremierem z Lewicy został Krzysztof Gawkowski, zdradzający ambicje, by zostać szefem partii, podobne plany miała popularna ministerka pracy i rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Czarzasty na długo zszedł na drugi plan. A Hołownia? Współlider Trzeciej Drogi triumfował po zdobyciu ponad 14 proc. głosów, wywalczył dla siebie fotel marszałka Sejmu i przez pierwsze miesiące był największą gwiazdą koalicji 15 października.

Różnica między nimi polega na tym, że Czarzasty rozumie politykę, umie znosić porażki, potrafi się podnosić, wie, jak działają partyjne mechanizmy, a kiedy dostrzeże okazję, to wyciska ją jak cytrynę. Tego wszystkiego zabrakło Hołowni, który czekał, aż wszystko zostanie mu podane na srebrnej tacy, bo przecież jest taki fajny.

Czarzasty przeczekał trudny czas i stopniowo budował wpływy w partii, krok po kroku zwiększając szanse na reelekcję. Hołownia nie miał serca do swojego ugrupowania, jakby widział w nim zagrożenie dla swoich prezydenckich ambicji. Czarzasty chce wykorzystać stanowisko marszałka do umocnienia Lewicy, Hołownia traktował je jako katapultę dla siebie. Polska 2050 ma dziś 2 proc. w sondażach, a Lewica – też z kłopotami i po rozwodzie z Razem – ponad 6 proc.

Nowa Lewica ma swoje niemałe deficyty. W regionach baronami są działacze w typie Dariusza Wieczorka czy Andrzeja Szejny (obaj słusznie zostali wcześniej pozbawieni funkcji w rządzie), a wśród wiceprzewodniczących ugrupowania jest kabaretowy poseł Tomasz Trela, którego życiową pasją są występy w telewizji. Ale Lewica istnieje, czego nie da się z całkowitą pewnością powiedzieć o Polsce 2050.

Czytaj też: Koalicja i przyssawki. Czy z takimi partnerami Tusk może wygrać następne wybory?

A poza tym…

A poza tym to był kolejny tydzień wojenek w PiS. Kulminacją było piątkowe posiedzenie prezydium komitetu politycznego (tzw. PKP), na którym Jarosław Kaczyński miał zdyscyplinować walczące frakcje MM-sów i maślarzy. Nic z tego planu nie wyszło, bo Mateusz Morawiecki po prostu prezesa zignorował i zamiast na Nowogrodzkiej w Warszawie stawił się na wiecu w Brzozowie na Podkarpaciu. I to w nieoczywistym towarzystwie Beaty Szydło. Nieoczywistym, bo oboje byli szefowie rządu przez wiele lat lubili się jak Batman z Jokerem. Teraz, jak słyszę, Szydło zmienia front, bo jej obecnym rywalem w europarlamencie jest wojujący z Morawieckim Patryk Jaki. Dziwnie się plotą te pisowskie losy.

Pod nieobecność Morawieckiego (a także Adama Bielana, który był na kongresie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Rzymie) posiedzenie PKP zdominowali jego rywale. Jaki przyszedł na Nowogrodzką z badaniami dowodzącymi, że to przez Morawieckiego PiS traci w sondażach; byłego premiera atakowała zresztą większość uczestników spotkania. Bronili go Ryszard Terlecki i Piotr Gliński. Kaczyński nikogo nie zawiesił, decyzji personalnych nie było, w planach są kolejne rozmowy. Prezes zaznaczył jedynie, że jest zdecydowanie za wcześnie na decyzję co do kandydata na premiera, co zresztą brzmi całkiem rozsądnie.

Przełomu nie uświadczyliśmy, jednak nieobecność Morawieckiego – mimo publicznego wezwania go na Nowogrodzką – to jest jak na standardy w PiS duża rzecz. Wielu politykom tej partii wybuchły głowy. Jeśli ktoś tak lekceważy prezesa, to znaczy, że jest na wylocie; sam chce wyjść lub Kaczyński chce go wyrzucić – tak sobie niejeden poseł w weekend pomyślał.

Zwłaszcza że w ostatnich miesiącach Morawiecki konsekwentnie pozycjonuje się obok głównego nurtu partii, proponuje inny model opozycyjności i inną retorykę. Odmowa stawienia się w siedzibie PiS to kolejny krok na tej drodze, a jej koniec nie jest oczywisty, być może także dla naszego podróżnego. Wydaje się, że na razie zarówno Kaczyński, jak i Morawiecki chcą uniknąć rozwodu, który dla obu byłby bardzo ryzykowny. Morawiecki mógłby skończyć z etykietką rozłamowca jako lider karłowatej partii balansującej na progu wyborczym, Kaczyński z kolei miałby na prawicy trzy konkurencyjne podmioty (partię Morawieckiego, Konfederację i Koronę).

Tyle rozum, są wszakże trzy „ale”.

Po pierwsze – zdaje się, że maślarze nie chcą już tylko zmarginalizować Morawieckiego, lecz pozbyć się go z PiS na dobre.

Po drugie – zdaje się, że w otoczeniu Morawieckiego są i tacy, którzy zachęcają go do podjęcia ryzyka i pójścia na swoje.

Po trzecie – w polityce poza rozumem istotne są także emocje i one mogą w końcu wziąć górę nad racjonalną kalkulacją.

Rychły rozłam w PiS – w postaci secesji MM-sów – wciąż wydaje się mało prawdopodobny, ale po ostatnim piątku nie jest już wydarzeniem z kategorii political fiction, lecz ewentualnością, którą należy brać pod uwagę.

Wojciech Szacki, Polityka Insight

Wojciech Szacki, Polityka Insight

Od 2013 r. kieruje działem politycznym Polityki Insight, publikuje też w „Polityce”. Zajmuje się opisywaniem sceny politycznej, a w szczególności dziejów PiS. Współautor podcastu Nasłuch Polityki Insight. Z wykształcenia prawnik, ale niepraktykujący. W latach 2002–12 był dziennikarzem „Gazety Wyborczej”. Autor artykułów, felietonów, komentarzy, wywiadów i analiz politycznych. Nominowany do nagrody Grand Pressa w kategorii „dziennikarstwo śledcze” oraz do nagrody Mediatory. Prywatnie fan książek, seriali, tenisa oraz Lego.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Otrumpieni wpadają w zakłopotanie. Nawet Nawrocki i jego ludzie zamilkli

    Jerzy Baczyński

  2. Ranking Polityki Insight. Oceniamy ministrów Tuska: dwie gwiazdy, liderzy i maruderzy

    Joanna Sawicka, Tomasz Sawczuk, Polityka Insight

  3. Notatnik polityczny. PiS marzył o „tysiącach Wietnamów”, więc je dostał od Tuska. I przegrywa bitwę za bitwą

    Michał Danielewski

  4. Kard. Ryś w Krakowie. Posprzątać po Jędraszewskim będzie trudno. „Dużo zależy od zwykłych księży”

    Adam Szostkiewicz

  5. Koalicja i przyssawki. Czy z takimi partnerami Tusk może wygrać następne wybory?

    Rafał Kalukin

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kraj

Ranking Polityki Insight. Oceniamy ministrów Tuska: dwie gwiazdy, liderzy i maruderzy

Jak sobie radzi rząd Donalda Tuska, którzy ministrowie się sprawdzili, a którzy są obciążeniem dla obozu władzy w trudnym powyborczym czasie?

Joanna Sawicka, Tomasz Sawczuk, Polityka Insight
09.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Otrumpieni wpadają w zakłopotanie. Nawet Nawrocki i jego ludzie zamilkli

Dla kraju takiego jak Polska prezydent USA jest postacią niebezpieczną, a powtarzane jak za panią matką jego antyunijne, antyzachodnie narracje brzmią u nas jak geopolityczny „szpont” – czyli wygłup.

Jerzy Baczyński
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Kraj

Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

Karol Nawrocki po stu dniach prezydentury jest najpopularniejszym politykiem prawicy. Budowaniu jego pozycji pomaga ostry konflikt z rządem, ale też kłopoty w samym PiS. Prezydent do obrony polityków partii Kaczyńskiego się nie pali i dzięki temu zachowuje popularność wśród elektoratu Konfederacji czy braunistów.

Anna Dąbrowska
03.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Nauka

Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

Co kilkadziesiąt godzin ginie w Polsce wilk zastrzelony z broni palnej. Bo podobno wilki pustoszą łowiska. Tymczasem myśliwi w ciągu roku zabijają pół miliona saren i jeleni. Setki tysięcy dzików. Dziesiątki tysięcy lisów. Wilki nie są winne. O tym, co się dzieje w lasach, opowiada biolożka prof. Sabina Pierużek-Nowak.

Jędrzej Winiecki
30.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

Anka nie dotrwała do końca filmu. Z kina wyszła 15 minut przed końcem „Domu dobrego”. – Wszystko mnie bolało. Czułam każdy kawałek ciała i rozpadałam się tak, jak ta dziewczyna na ekranie – mówi przekonana, że film Wojciecha Smarzowskiego i dyskusja, jaką wywołał, sprawi, że może przemoc całkiem nie zniknie, ale jej skala będzie mniejsza.

Katarzyna Kaczorowska
26.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną