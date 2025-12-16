Przejdź do treści
Justyna Sobolewska
16 grudnia 2025
Kultura

Książki – Polska

13 najlepszych polskich książek roku według „Polityki”. Fikcja pozwala widzieć ostrzej

Szczepan Twardoch, Null Szczepan Twardoch, Null mat. pr.
Autorskie podsumowanie 2025 r. w polskiej literaturze.

1. Szczepan Twardoch, Null, Marginesy. Powieść, która rozgrywa się na pierwszej linii frontu wojny w Ukrainie, kameralna i oszczędna, utrzymana w jednej, niskiej tonacji. Kilka dni w piwnicach i okopach grupki żołnierzy. Okazuje się, że fikcja pozwala czasem widzieć ostrzej rzeczywistość.

Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Afisz. Autorskie podsumowania 2025 roku; s. 116
Oryginalny tytuł tekstu: "Książki – Polska"
Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka związana z tygodnikiem „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020) nominowanej do Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”. Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej razem z Anną Dziewit-Meller (2021) i autorka biografii „Jadwiga. Opowieść o Stańczakowej” (2024). W 2025 ukazała się jej „Książka o (nie)czytaniu”. Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa i Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida za „Jadwigę. Opowieść o Stańczakowej”. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

