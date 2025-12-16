16 grudnia 2025
Książki – Polska
13 najlepszych polskich książek roku według „Polityki”. Fikcja pozwala widzieć ostrzej
Autorskie podsumowanie 2025 r. w polskiej literaturze.
1. Szczepan Twardoch, Null, Marginesy. Powieść, która rozgrywa się na pierwszej linii frontu wojny w Ukrainie, kameralna i oszczędna, utrzymana w jednej, niskiej tonacji. Kilka dni w piwnicach i okopach grupki żołnierzy. Okazuje się, że fikcja pozwala czasem widzieć ostrzej rzeczywistość.
Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Afisz. Autorskie podsumowania 2025 roku; s. 116
