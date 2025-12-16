Sondaż „Polityki”. Jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Uśmiechamy się przez zaciśnięte zęby

Uśmiechnięci, ale przez zaciśnięte zęby. Z wiarą w nasze możliwości, ale z brakiem wiary w państwo. Sondaż POLITYKI pokazuje nadchodzący zmierzch opowieści, która opisywała przez ostatnie dekady naszą rzeczywistość.

Pod powierzchnią ogólnych deklaracji o względnym zadowoleniu z życia widać społeczne pokłady niepewności, lęku oraz resentymentów. Zaskakująco istotna część z nas żyje w pozasystemowej enklawie kiełkującego gniewu, ekonomicznej frustracji oraz poczucia braku wpływu. Zadowolenie zaś okazuje się uczuciem w pewnym stopniu elitarnym; coraz mocniej rozmazana jest za to nasza mapa mentalna, która wyznaczała kierunki modernizacyjnego marszu od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej – bezwarunkowo podążają za nią już tylko najstarsi. To główne wnioski z sondażu, który dla „Polityki” przeprowadziła pracownia Opinia24. Sprawdziliśmy w nim, co nas cieszy, a co martwi, a także jak mocno rezonują optymistyczne i pesymistyczne diagnozy, którymi karmią nas politycy.

Zadowoleni ratują demokrację

Na poziomie ogólnej deklaracji, biorąc pod uwagę naszą sytuację osobistą, a także rzeczywistość polityczną i gospodarczą, jesteśmy społeczeństwem w większości zadowolonym – tak swoje samopoczucie definiuje według tych kryteriów 55 proc. badanych (przeciwnego zdania jest 35 proc.). Ale widać też, że zadowolenie jest rodzajem przywileju: stopień satysfakcji z życia w Polsce skokowo rośnie, kiedy pytamy o to osoby z największych aglomeracji (68 proc. zadowolonych) oraz z wyższym wykształceniem (67 proc.). To także grupy, które relatywnie częściej są skłonne zgodzić się z opiniami, że nasze zarobki doganiają pensje w Europie Zachodniej, gospodarka jest w dobrej sytuacji, a nawet że w Polsce, generalnie rzecz biorąc, żyje się lepiej niż na Zachodzie.